Suprema, la startup italiana che cambierà il futuro dei superconduttori

Nasce in Italia un nuovo leader tecnologico in un settore cruciale per la transizione energetica, ossia quello dei superconduttori. Finanziata con 900 mila euro da Tech4Planet, il polo di trasferimento tecnologico per la sostenibilità promosso da CDP Venture Capital, Suprema è una start-up innovativa nata come spin-off dell’ENEA con una missione ambiziosa: realizzare il più grande impianto europeo per la produzione di nastri superconduttori ad alta temperatura critica.

Superconduttori, tecnologia del futuro

Si tratta di materiali rivoluzionari, che permettono di trasportare energia senza dispersione di calore, aprendo nuove possibilità in settori strategici come energia, smart grid, trasporti, medicina e aerospazio.

