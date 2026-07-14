Energia solare Ue: record storico, genera il 25% dell’elettricità europea a giugno

(Adnkronos) – Nel giugno scorso, l’energia solare ha generato il 25% dell’elettricità dell’Unione Europea, un record mensile, secondo un’analisi pubblicata oggi dal think tank energetico Ember. Con una produzione record di 52 terawattora (Twh) nel mese di giugno, il solare si è affermato come la principale fonte di generazione elettrica nell’Ue, superando il nucleare (21%), il gas (15%), l’eolico (14%), l’idroelettrico (12%) e il carbone (8%).

E’ la terza volta che l’energia solare conquista il primo posto in un singolo mese, dopo il giugno 2025 e il maggio 2026, sottolinea Ember.

A giugno, l’energia solare ha generato il 34% dell’elettricità in Spagna e ben il 36% in Germania. Persino un Paese noto per l’elevato consumo di carbone, come la Polonia, il mese scorso ha prodotto il 24% della propria elettricità tramite il solare.

“L’ascesa dell’energia solare è stata davvero stratosferica, superando ogni previsione”, spiega Chris Rosslowe, analista di Ember. L’esperto sottolinea come, nel giro di pochi anni, questa fonte di energia rinnovabile sia diventata “una componente vitale del sistema energetico europeo”.

Tra il 2021 e il 2025, l’energia solare nell’Ue è cresciuta di oltre il 20% annuo, affermandosi come la fonte energetica in più rapida espansione, ha aggiunto il think tank specializzato nel settore energetico.

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