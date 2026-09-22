Energia: Russo (Gruppo Magis), ‘vogliamo continuare a crescere mantenendo rapporto tra territorio veneto e nazionale’

(Adnkronos) – “Magis oggi è uno dei principali operatori nazionali. Siamo alle porte del milione di clienti e vogliamo continuare a crescere mantenendo questo rapporto tra il territorio veneto, in cui noi siamo nati, cresciuti e in cui continuiamo a essere leader di settore e il territorio nazionale, perché riteniamo di avere delle best practice che possono essere esportate”. Lo ha detto Alessandro Russo, Consigliere Delegato di Gruppo Magis, intervenendo nel corso dell’inaugurazione del nuovo impianto fotovoltaico del Gruppo Magis, a Trissino, in provincia di Vicenza, alla presenza delle autorità locali e del management aziendale. L’asset è il più grande impianto in tutta la Regione Veneto realizzato su un’area dismessa, a testimonianza della capacità di Gruppo Magis di coniugare riqualificazione territoriale e transizione energetica.

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