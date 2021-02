Il mondo delle aziende compra più energia pulita di prima, quasi 24 GW nel 2020 (20 GW nel 2019), ma anche le famiglie e le amministrazioni pubbliche partecipano, facendo crescere la spesa in progetti di decarbonizzazione e in mobilità elettrica. Gli Stati europei sono quelli che investono maggiormente (+67%).

Il processo di decarbonizzazione è appena iniziato, ma è necessario investire subito e in maniera decisa in ogni possibile utilizzo di energia green, altrimenti non raggiungeremo gli obiettivi di neutralità climatica attesi per la metà del secolo.

Secondo nuove stime diffuse da BloombergNEF, in tutto il mondo nel 2020 sono stati investiti oltre 501 miliardi di dollari per la sostenibilità ambientale in ogni ambito economico e produttivo.

Decarbonizzazione, cresce la spesa mondiale

Istituzioni governative nazionali e sovranazionali, imprese, industrie e famiglie, tutti insieme hanno speso più di 303 miliardi di dollari in fonti energetiche rinnovabili, aumentandone la capacità del +2% annuo.

Poco meno di 140 miliardi di dollari sono stati spesi inoltre per l’acquisto di veicoli elettrici e in infrastrutture di ricarica, con un aumento del +28% su base annua.

Sempre di più le imprese che comprano energia pulita

In particolare, assume particolare rilevanza l’aumento di spesa delle aziende in fonti rinnovabili con l’acquisto di energia pulita, che è cresciuto dai 13,6 GW del 2018 ai 20 GW del 2019, fino ai 23,7 GW del 2020.

Un dato significativo, secondo il Report “1H 2021 Corporate Energy Market Outlook”, sia perché ha confermato il trend in crescita, sia perché è andato in controtendenza rispetta all’impatto economico del Covid-19, che ha causato incertezza e una situazione generale di recessione pandemica.

Gli Stati Uniti guidano questa corsa delle imprese all’energia green, con 13,6 GW acquistati l’anno scorso, seguita dall’Europa e il Medio Oriente, con 7,2 GW e quindi dalle regioni di Asia e Pacifico, con 2,9 GW.

Famiglie green: più soldi per energia da rinnovabili e tecnologie emobility

Molto interessanti anche i dati sulla spesa delle famiglie, ad esempio 50 miliardi di dollari in nuovi impianti di riscaldamento, con un più alto livello di efficienza energetica, e 3,6 miliardi di dollari in sistemi di accumulo, come le batterie per le auto elettriche.

Cresciuta anche la spesa in tecnologie per la cattura e lo stoccaggio di CO2, con 3 miliardi di dollari, e per l’idrogeno, circa 1,5 miliardi di dollari.

Decarbonizzazione nel mondo

In questo caso, gli Stati europei sono quelli che nel 2020 hanno investito di più in decarbonizzazione, circa 166 miliardi di dollari, con un incremento notevole del +67%, seguiti dalla Cina, con 134,8 miliardi di dollari, in questo caso una diminuzione su base annua del -16%, e dagli Stati Uniti, con 85 miliardi di dollari, in calo dell’11%.