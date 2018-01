Il nostro Paese ha investito 2,5 miliardi in soluzioni clean energy l’anno scorso. A livello globale il nuovo Report BNEF registra un dato in crescita, con il solare al top, seguito dall’eolico e le smart technologies applicate al settore energetico.

I consumi crescono e con essi la domanda di energia. Fino al 2040 l’International Energy Agency stima il fabbisogno energetico globale in aumento del 30% rispetto ad oggi. A partire dall’incremento della popolazione mondiale e dall’ampliamento selvaggio dei centri urbani, unitamente alle dinamiche industriali ed economiche nel loro complesso, ci rendiamo immediatamente conto che la prima preoccupazione per tutti è trovare il modo di ridurre i consumi, ottimizzando le risorse naturali disponibili e favorendo il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili.

La spesa in energia pulita ha superato nel 2017 i 333 miliardi di dollari. Un dato migliore del 3% rispetto al 2016 si legge nel nuovo Report pubblicato da Bloomberg New Energy Finance. La Cina è il Paese che in assoluto ha speso di più in clean energy, con quasi 133 miliardi di dollari, mettendo a segno un nuovo record: +24% sul 2016.

Più lontani gli altri: Giappone 23,4 miliardi, Germania 14,6 miliardi, Gran Bretagna 10,3 miliardi, Australia 9 miliardi di dollari, Messico 6,2 miliardi di dollari.

L’Europa nel complesso ha investito in energie pulite 57,4 miliardi di dollari, con un calo del 26% su base annua. L’Italia ha speso 2,5 miliardi, secondo il Rapporto, con un buon incremento sul 2016 del 15%.

A livello di fonti energetiche rinnovabili, il solare è quello che ha accumulato più risorse finanziarie durante l’anno passato, con 160,8 miliardi (+18% sul 2016), il 48% dell’intera spesa globale in energia pulita (favorito anche da un crollo del 25% del prezzo per MW). Segue l’eolico, con 107 miliardi, in calo del 12% su base annua.

Rilevanti anche gli investimenti venture capiral e di private equity in clean energy che sono arrivati a 4,1 miliardi di dollari, mentre sul mercato finanziario si registrano investimenti per 21,6 miliardi di dollari sulle smart energy technologies, tra cui troviamo smart meters, batterie di nuova generazione e il settore energy storage in generale.