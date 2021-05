Nuovo record di crescita di capacità delle fonti energetiche rinnovabili, mai così rapida negli ultimi 20 anni almeno, stando ad un Report appena pubblicato dell’Agenzia internazionale per l’energia (Iea).

Secondo la ricerca, infatti, nel 2020 la capacità delle rinnovabili di generare elettricità pulita è aumentata del +45% a 80 gigawatt (GW), il dato più alto dal 1999.

Aumenta la capacità globale delle rinnovabili

Non un record puntuale, però, ma un vero e proprio trend che è destinato a ripetere grandi numeri quasi ogni anno, per una specie di “nuova normalità”, con quasi 270 GW di capacità rinnovabile attesi per la fine del 2021 e i 280 GW stimati per il 2022.

Lo stesso Rapporto ha rivisto al rialzo del +25% il dato della capacità di energia rinnovabile rispetto ai dati precedenti di novembre, soprattutto per le novità relative alle aste andate a buon fine per molti Governi di tutto il mondo e per la spesa crescente delle aziende che hanno acquistato livelli record di energia pulita e questo nonostante l’incertezza economia e finanziaria creata dalla pandemia di Covid-19.

“L’anno passato l’aumento della capacità delle fonti rinnovabili ha rappresentato il 90% della crescita dell’intero settore energetico mondiale”, ha spiegato Fatih Birol, Direttore esecutivo dell’Iea.

“Sta ora ai Governi non perdere questo momento positivo e propizio per il lancio di nuove strategie e per gli investimenti – ha precisato Birol – soprattutto con nuove politiche che promuovano ed incoraggino la spesa in tecnologie per il fotovoltaico e l’eolico, nell’infrastrutture di rete di cui si avrà bisogno per distribuire l’energia e favorire l’elettrificazione, anche per integrare in maniera più efficace il contributo dell’idroelettrico, della bioenergia e della geotermia”.

I record globali del fotovoltaico e dell’eolico

La capacità eolica di generare energia elettrica pulita è praticamente raddoppiata a 114 GW nel 2020 e nonostante una leggera flessone attesa per il 2021 e il 2022 gli aumento saranno comunque del 50% più grandi rispetto il periodo 2017-2019.

Nuovi record saranno invece battuti dal fotovoltaico, che dovrebbe raggiungere i 160 GW di capacità entro il 2022 (+50% rispetto al 2019).

Al centro di questo trend più che positivo c’è la Cina, che da sola rappresenta il 40% della nuova capacità rinnovabile mondiale. Nel 2020 la quota cinese è salita per la prima volta al 50%.

Grazie al sostegno dei Governi per le rinnovabili e il calo dei prezzi del solare fotovoltaico e dell’eolico, il numero di installazioni di impianti per l’energia pulita continuerà ad aumentare senza sosta in Europa, Stati Uniti, India e America Latina, meno in Cina.

A Pechino rimarrà comunque lo scettro di Paese leader nella produzione di pannelli solari e turbine eoliche, nonché come fornitore di materie prime come silicio, vetro, acciaio, rame e materiali rari fondamentali per queste tecnologie.