L’Unione europea punta a mobilitare finanziamenti privati per le reti, le tecnologie innovative per l'energia pulita e l'efficienza energetica. L’obiettivo è rafforzare l’indipendenza europea in questo settore strategico, mettendo i cittadini al centro.

L’Europa accelera sull’energia pulita e l’autonomia energetica, ma serve un cambiamento radicale

Oltre 75 miliardi di euro di finanziamenti nei prossimi tre anni, un impegno fino a 500 milioni di euro per il Fondo per le infrastrutture strategiche, 200 milioni aggiuntivi per le tecnologie nucleari innovative e un aumento delle risorse europee per le reti energetiche fino a quasi 30 miliardi nel prossimo bilancio Ue.

La Commissione europea accelera sulla transizione energetica con un pacchetto di iniziative (Energy Package) che mette al centro investimenti, infrastrutture e industria europea. L’obiettivo è rafforzare l’indipendenza energetica dell’Unione, ridurre la volatilità dei prezzi e rendere l’energia più accessibile per cittadini e imprese.

Il punto di partenza è una constatazione ormai condivisa a Bruxelles: la dipendenza dai combustibili fossili importati espone l’Europa a rischi geopolitici e a forti oscillazioni dei prezzi. Per questo la strategia europea punta a rafforzare la produzione interna di energia pulita e a costruire un sistema energetico più resiliente.

Servono più investimenti per l’energia europea

Il cuore della nuova strategia è la mobilitazione di capitali per accelerare la trasformazione del sistema energetico europeo. Secondo la Commissione, uno dei principali ostacoli alla transizione è il divario tra il capitale privato disponibile e gli investimenti necessari per sviluppare nuove infrastrutture energetiche.

Per colmare questo gap Bruxelles punta su un meccanismo di riduzione del rischio dei progetti, con l’obiettivo di attrarre investimenti privati in settori chiave come:

reti elettriche e infrastrutture energetiche

tecnologie pulite innovative

efficienza energetica

In questo processo avrà un ruolo centrale la Banca europea per gli investimenti (BEI), che prevede di mobilitare oltre 75 miliardi di euro nei prossimi tre anni a sostegno della transizione energetica.

Una parte di queste risorse sarà destinata al Fondo di investimento per le infrastrutture strategiche, che riceverà un contributo indicativo fino a 500 milioni di euro. Il fondo fungerà da capitale iniziale per attrarre ulteriori capitali privati verso progetti energetici di grande scala.

L’obiettivo è accelerare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla crescita delle rinnovabili e alla modernizzazione delle reti energetiche europee.

Reti energetiche più forti

Le infrastrutture sono uno degli anelli più critici della transizione energetica europea. L’espansione delle fonti rinnovabili richiede infatti reti elettriche più integrate e capaci di gestire flussi energetici più complessi.

Per questo Bruxelles ha già presentato il pacchetto sulle reti europee, che mira a rafforzare le infrastrutture energetiche e migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti.

La Commissione ha inoltre proposto un aumento significativo dei finanziamenti europei destinati alle infrastrutture energetiche nel prossimo bilancio pluriennale dell’Unione.

Nel quadro finanziario 2028-2034, il bilancio del Meccanismo per collegare l’Europa (CEF) per l’energia dovrebbe passare da 5,84 miliardi a 29,91 miliardi di euro, quasi cinque volte di più rispetto al periodo precedente.

Energia più economica (e accessibile) per cittadini e imprese

Accanto agli investimenti, la Commissione vuole intervenire anche sul lato dei consumatori. Con il pacchetto “Energia per i cittadini”, Bruxelles propone una serie di misure per rendere l’energia più accessibile e ridurre le bollette.

La nuova guerra in corso tra Stati Uniti, Israele e Iran (ormai allargata ad altri attori regionali) sta spaventando i cittadini europei. Si teme ovviamente un possibile coinvolgimento diretto dei propri Paesi e allo stesso tempo si guarda con viva preoccupazione a quali possono essere anche le conseguenze in termini economici ed energetici per l’Unione europea.

Bruxelles per questo ha deciso di agire tempestivamente, almeno sulla carta, pensando proprio a come fronteggiare, mitigare e contrastare fin da subito l’impatto delle guerre in corso sulle bollette energetiche e il portafogli di famiglie e imprese europee.

Tra le principali azioni previste dal pacchetto energia proposto dalla Commissione, troviamo:

accelerare il cambio di fornitore di energia , aumentando la concorrenza nei mercati;

, aumentando la concorrenza nei mercati; ridurre imposte e oneri sulle bollette elettriche , quando possibile;

, quando possibile; migliorare la trasparenza delle bollette e dei contratti energetici ;

; favorire la nascita di comunità energetiche, in cui cittadini e imprese producono e condividono energia rinnovabile.

Queste misure sono pensate anche per affrontare il problema della povertà energetica, che continua a colpire milioni di famiglie europee.

Tecnologie energetiche ‘made in EU’ e autonomia strategica

Un altro pilastro della strategia riguarda lo sviluppo di una filiera industriale europea per le tecnologie energetiche pulite. Bruxelles vuole rafforzare i contenuti industriali europei e costruire una catena di approvvigionamento interna per tecnologie chiave, riducendo le dipendenze dalle importazioni.

Questo approccio è considerato essenziale per garantire l’autonomia strategica dell’Unione e rafforzare la leadership europea nelle tecnologie a zero emissioni nette.

La questione dell’autonomia e della sicurezza energetica si intreccia, ovviamente, con quella della competitività. In questa strategia europea emerge con chiarezza il legame sempre più stretto tra energia e competitività industriale. Negli ultimi anni il differenziale dei prezzi energetici ha pesato fortemente sull’economia europea: secondo diverse stime, i costi dell’energia per l’industria nell’UE sono arrivati a essere fino al 158% più alti rispetto a quelli degli Stati Uniti, comprimendo i margini delle imprese e indebolendo la capacità competitiva del sistema produttivo. Da qui la scelta di Bruxelles di integrare autonomia energetica, politica industriale e preferenza per il “buy European” in una stessa strategia.

L’idea è che rafforzare la produzione interna di energia pulita, semplificare le regole per gli investimenti energetici, anche attraverso il pacchetto di semplificazioni noto come Energy Omnibus, e sostenere la domanda di tecnologie europee possa ridurre strutturalmente i costi per le imprese. Secondo le stime della Commissione, queste misure potrebbero contribuire a ridurre le bollette energetiche industriali tra il 15% e il 25% entro il 2030, creando le condizioni per un rilancio della manifattura europea nei settori strategici della transizione energetica.

“Buy European” vale anche per l’energia

Nel pacchetto di misure per rafforzare la competitività industriale europea si inserisce anche l’Industrial Accelerator Act (IAA), la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea il 3 marzo 2026 per accelerare la produzione industriale a basse emissioni e rafforzare le filiere strategiche interne all’Unione. Il provvedimento introduce, tra le altre cose, una forma di preferenza industriale europea negli appalti pubblici e negli aiuti di Stato, con l’obiettivo di sostenere la manifattura “made in Europe” nei settori considerati critici per la transizione energetica e industriale, tra cui acciaio, cemento, alluminio, tecnologie solari, nucleare ed e-mobility.

In particolare, i prodotti europei a basse emissioni potranno ottenere priorità negli appalti pubblici quando il loro costo sia comparabile con quello delle alternative extra-UE, con uno scarto massimo stimato tra il 10% e il 15%. Il regolamento prevede inoltre procedure autorizzative più rapide, attraverso uno sportello unico digitale per i progetti industriali e tempi di approvazione che potrebbero scendere a 6-12 mesi per gli investimenti legati alla decarbonizzazione. Parallelamente, Bruxelles propone anche un rafforzamento dei controlli sugli investimenti esteri nei settori strategici, in particolare nei casi in cui un Paese terzo detenga una quota dominante della capacità produttiva globale.

In queste situazioni, i grandi progetti industriali (sopra i 100 milioni di euro) dovranno rispettare una serie di condizioni, tra cui una quota significativa di occupazione europea, trasferimento di know-how e possibili joint venture con limiti alla partecipazione extra-UE. La proposta è ancora nelle fasi iniziali dell’iter legislativo: Parlamento e Consiglio dovranno negoziare il testo definitivo nei prossimi mesi, con una possibile approvazione entro la fine del 2026. Nel frattempo il mondo industriale guarda alla misura con interesse ma anche con cautela, temendo possibili aumenti dei costi e nuove complessità burocratiche.

La scommessa sui piccoli reattori modulari, il nucleare rientra dalla finestra e i dubbi rimangono tutti in piedi

Nel pacchetto presentato dalla Commissione trova spazio anche il nucleare di nuova generazione. Dopo anni di marginalità — una scelta che in diversi Paesi europei era stata sancita anche da decisioni democratiche e referendarie — questa fonte energetica, oggi classificata tra le tecnologie utili alla transizione, torna progressivamente nell’agenda politica europea.

Le ragioni sono in gran parte legate al nuovo contesto energetico e geopolitico: la necessità di ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e di garantire una produzione stabile di energia sta spingendo alcuni governi dei Ventisette a rivalutare il nucleare come possibile componente del mix energetico futuro.

In questo quadro si inserisce la nuova strategia europea sui piccoli reattori modulari (SMR), che punta a consentire agli Stati membri interessati di avviare i primi impianti operativi all’inizio degli anni 2030. Si tratta tuttavia di un calendario che molti osservatori considerano ancora incerto.

Riferendosi proprio agli SMR, “vogliamo che questa nuova tecnologia sia operativa in Europa entro l’inizio degli anni ’30, in modo che possa svolgere un ruolo chiave accanto ai reattori nucleari tradizionali, in un sistema energetico flessibile, sicuro ed efficiente. Proponiamo tre serie principali di misure. Innanzitutto, abbiamo bisogno di regole semplici. Creeremo sandbox normativi in ​​modo che le aziende possano testare tecnologie innovative. E collaboreremo con gli Stati membri affinché le regole siano allineate a livello transfrontaliero“, ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al vertice mondiale sull’energia nucleare.

Ad oggi, infatti, la tecnologia degli SMR è ancora in fase sperimentale: esistono soprattutto prototipi e progetti pilota, mentre non è ancora chiaro quale sarà l’effettivo fabbisogno di investimenti per sviluppare su scala industriale queste infrastrutture nucleari di nuova generazione.

Le esperienze più avanzate mostrano già alcune difficoltà. Negli Stati Uniti, ad esempio, i primi progetti dimostrativi hanno registrato slittamenti temporali verso il 2030 o oltre, con costi significativamente superiori alle stime iniziali. Diverse analisi indipendenti, tra cui quelle dell’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), evidenziano criticità ricorrenti legate a ritardi nei progetti, incertezze tecnologiche e costi difficili da prevedere.

Gli SMR sono concepiti come reattori nucleari di dimensioni più ridotte, progettati per essere costruiti in modo modulare e con tempi teoricamente più rapidi rispetto alle centrali tradizionali. L’idea alla base è che la produzione seriale possa ridurre i costi. Tuttavia, i dati finora disponibili mostrano una realtà più complessa.

Gli SMR sono davvero una soluzione al problema e una strada “sostenibile” da seguire?

I costi inizialmente stimati tra 3.000 e 5.000 dollari per kilowatt installato sono stati progressivamente rivisti al rialzo, in alcuni casi oltre 10.000–20.000 dollari per kilowatt, anche a causa della mancata realizzazione delle economie di scala previste. Anche sul fronte dei prezzi dell’energia prodotta si registrano revisioni: il progetto NuScale, inizialmente stimato intorno ai 55 dollari per megawattora, ha visto salire le previsioni oltre 80–100 dollari per megawattora, livelli che rendono la tecnologia meno competitiva rispetto a molte fonti rinnovabili.

Non mancano poi interrogativi su sicurezza e gestione dei rifiuti. Alcuni studi indicano che, in rapporto all’energia prodotta, gli SMR potrebbero generare una quantità di scorie radioattive superiore rispetto ai reattori di grande taglia, con conseguenti sfide aggiuntive per il loro trattamento e smaltimento.

Nonostante queste incognite, la Commissione europea intende sostenere lo sviluppo della tecnologia. Bruxelles sta valutando fino a 200 milioni di euro di risorse aggiuntive nell’ambito di InvestEU, finanziate attraverso il Fondo per l’innovazione, con l’obiettivo di ridurre il rischio dei primi progetti commerciali.

Parallelamente, assicurano da Bruxelles, proseguirà il lavoro dell’Alleanza industriale europea sui piccoli reattori modulari, che riunisce industria, istituzioni e centri di ricerca per accelerare lo sviluppo della tecnologia e costruire una possibile filiera industriale europea.

Il percorso resta tuttavia complesso. Nel frattempo si registrano anche le prime difficoltà industriali, con progetti cancellati e casi di fallimento aziendale nel settore, come quello della società statunitense Ultra Safe Nuclear, entrata in crisi nel 2024.

