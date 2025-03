Energia più economica con le rinnovabili: il MASE accelera sugli incentivi per il termico pulito

L’obiettivo è ridurre la dipendenza dal gas, ancora dominante nel mix energetico nazionale, e aumentare la quota di energia pulita, contribuendo così a calmierare il costo dell’energia per famiglie e imprese. La consultazione pubblica rimarrà aperta fino al 21 aprile.

Nuovi incentivi per l’energia pulita in Italia

Mentre il caro bollette continua a pesare sulle famiglie e sulle imprese italiane, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) lancia una nuova consultazione pubblica per definire i meccanismi di incentivazione dell’energia termica da fonti rinnovabili. È stato, infatti, riconosciuto che aumentare la quota di energia pulita nel mix energetico nazionale e ridurre la dipendenza dal gas, attualmente la componente dominante nel prezzo dell’elettricità, rappresenta l’unica strategia efficace per stabilizzare i costi energetici e garantire tariffe più sostenibili nel lungo periodo.

L’iniziativa del MASE, aperta fino al 21 aprile, mira a raccogliere proposte e pareri sul sistema di aste per impianti di grande dimensione, un meccanismo che si affianca al Conto Termico, introdotto nel 2012 e poi rinnovato, volto a sostenere interventi di efficienza energetica. Questo nuovo strumento rappresenta un passo decisivo per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) […]

Leggi l’articolo completo su Energia Italia News

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz