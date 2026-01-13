Energia, Microsoft collabora con il governo Usa. Trump: “Gli americani non pagheranno per i data center”

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che Microsoft sarà la prima azienda tecnologica a collaborare con la Casa Bianca per evitare che l’aumento del consumo energetico dovuto ai data center ricada sulle bollette dei cittadini statunitensi.

Pur riconoscendo il ruolo cruciale dei data center nello sviluppo dell’AI, Trump ha ribadito la necessità che le aziende ‘si paghino da sole’ l’energia che consumano, sollevando così i contribuenti da oneri indiretti.

Negli ultimi mesi, Microsoft ha pianificato nuovi data center in Wisconsin, Texas, Atlanta e Michigan, in un contesto in cui la domanda di potenza di calcolo legata all’AI è in forte crescita.

Progetti su larga scala, come lo Stargate Project – una joint venture da 500 miliardi di dollari tra OpenAI, Oracle e SoftBank annunciata nel 2025 – sono già in fase di realizzazione, con il primo centro operativo in Texas.

Secondo stime precedenti, le infrastrutture legate ad OpenAI richiederanno una potenza di 7 gigawatt, superiore all’intero consumo energetico di New York City.

Per fronteggiare le pressioni politiche e sociali, alcune aziende stanno cercando soluzioni alternative, spostando i propri impianti off-grid per semplificare i permessi e ridurre la resistenza delle comunità locali.

Alcuni stati americani, come Indiana e Ohio, hanno già introdotto tariffe specifiche per gli impianti ad alto consumo, nel tentativo di proteggere cittadini e piccole imprese da aumenti tariffari legati all’espansione del settore AI.

Questa presa di posizione dell’amministrazione Trump sottolinea un nuovo equilibrio tra incentivi allo sviluppo tecnologico e tutela dell’interesse pubblico, aprendo la strada a ulteriori misure di regolamentazione energetica nei confronti dei colossi dell’AI.

Nvidia investirà 1 miliardo di dollari in un laboratorio farmaceutico AI con Eli Lilly

Nvidia ha annunciato un investimento di 1 miliardo di dollari distribuito su cinque anni per la creazione di un nuovo laboratorio di ricerca in collaborazione con Eli Lilly & Co., con l’obiettivo di accelerare l’applicazione dell’AI nell’industria farmaceutica.

La struttura sorgerà nella Silicon Valley, area considerata il cuore pulsante dell’innovazione tecnologica, e rappresenta una mossa strategica per avvicinare le competenze di laboratorio di Lilly alla capacità computazionale di Nvidia. Il progetto mira a snellire il lungo e complesso processo di scoperta di farmaci, oggi ancora fortemente dipendente da esperimenti fisici condotti manualmente.

Nvidia, leader nel settore dei chip per l’AI, intende espandere la propria influenza in mercati emergenti come quello sanitario, offrendo soluzioni che automatizzino parti cruciali del ciclo di sviluppo dei medicinali.

L’iniziativa prevede la collaborazione tra ingegneri dell’AI e ricercatori per sviluppare software e dispositivi in grado di eseguire compiti tipicamente umani, riducendo così i tempi di sperimentazione. Tra le partnership collegate figurano anche progetti con Thermo Fisher Scientific per l’integrazione tra strumenti di laboratorio e computer Nvidia, oltre a collaborazioni con Multiply Labs per l’addestramento di robot in procedure scientifiche.

Questa alleanza strategica segue un precedente annuncio di ottobre, quando le due aziende avevano svelato il supercomputer più potente mai posseduto da un’azienda farmaceutica, destinato a diventare operativo entro il primo trimestre 2026.

Con questa mossa, Eli Lilly punta a posizionarsi come pioniere nella scoperta di farmaci basata sull’AI, pur ammettendo che il settore non ha ancora prodotto svolte rivoluzionarie. L’accesso incrociato a competenze scientifiche e tecnologiche di alto livello rappresenta un elemento chiave dell’iniziativa.

