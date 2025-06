Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è in visita ufficiale in Azerbaigian per l’inaugurazione della nuova centrale elettrica a ciclo combinato di Mingachevir, un impianto all’avanguardia realizzato da Ansaldo Energia per conto di Azerenerji, principale utility elettrica del Paese.

Energia e cooperazione: l’Italia rafforza la sua presenza in Azerbaigian

L’evento segna un passaggio strategico nelle relazioni energetiche e industriali tra Italia e Azerbaigian, e dà seguito all’accordo firmato nel febbraio 2023 per la fornitura di quattro turbine a gas AE94.3A destinate alla modernizzazione della storica centrale di Mingachevir.

A margine dell’inaugurazione, Urso incontrerà il Presidente azero Ilham Aliyev per un vertice bilaterale di alto profilo, mirato a consolidare i legami economici tra Roma e Baku.

Il ruolo chiave del gasdotto TAP

L’Azerbaigian si conferma un partner energetico di primo piano per l’Italia, soprattutto per l’approvvigionamento di gas e petrolio, grazie anche al ruolo chiave svolto dal gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline). Le relazioni tra i due Paesi si fondano sulla Dichiarazione di Partenariato Strategico Multidimensionale, firmata nel 2020, che punta a rafforzare la collaborazione in ambito energetico, industriale e tecnologico.

