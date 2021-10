Energia, la UE chiede di vigilare sulle quote di Co2

La giornata in pillole.

Energia, la UE chiede di vigilare sul mercato delle quote di Co2: il rischio di speculazione è alto. Nei prossimi giorni in arrivo la comunicazione di Bruxelles.

Il ruolo centrale del radar come apripista tecnologico nel mondo delle Tlc e dell’Ict.

Piano BUL, cresce la copertura FTTH e FWA a settembre 2021.

Energia. UE chiede di vigilare sul mercato delle quote di CO2

di Flavio Fabbri

In arrivo la Comunicazione della Commissione europea sull’aumento dei prezzi dell’energia. Intanto cresce il prezzo per tonnellata di CO2.Leggi l’articolo

Il radar: un apripista tecnologico poco noto ma presente anche nel 5G

di Gaspare Galati

Nel mondo delle Tlc e più in generale dell’Ict non è sempre noto che alcune delle sue principali tecnologie hanno origine dai radar.Leggi l’articolo

Piano BUL, cresce la copertura FTTH e FWA a settembre

di Paolo Anastasio

Online la relazione sullo stato di avanzamento del Progetto Nazionale Banda Ultralarga a cura di Infratel Italia società in house del Mise.Leggi l’articolo

Donazione di organi, il consenso si esprime anche con Spid

di Luigi Garofalo

È possibile esprimere il consenso alla donazione di organi, tessuti e cellule anche sul sito aido.it attraverso SPID. Ecco la guida.Leggi l’articolo

Fibra FTTH, cresce anche in Spagna l’interesse degli investitori

di Paolo Anastasio

Red Electrica, il gestore elettrico spagnolo, è intenzionata a mettere sul mercato la quota del 49% detenuta in Reintel, la sua divisione dedicata alla fibra ottica.Leggi l’articolo

Open Fiber-Wind Tre, accordo esteso a PA e aziende

di Redazione Key4biz

La collaborazione si estende per allargare l’offerta ai clienti enterprise e business: sicurezza, velocità e latenza ridotta al minimo.Leggi l’articolo

Dal ‘Romics’ al ‘Maker Faire’, Roma capitale delle kermesse. Ma servono?

di Angelo Zaccone Teodosi

Effervescenza di kermesse a Roma, tra ‘Romics’, ‘Maker Faire’, ‘Romaeuropa’, ‘Videocittà’, ‘Festa del Cinema’ e ‘Mia’. Ma servono? E a chi?Leggi l’articolo

Informatica e sistema produttivo: cosa (non) è cambiato negli ultimi 15 anni

di Enrico Nardelli

I governi sono arrivati e se ne sono andati ma l’informatica continua a rimanere sostanzialmente assente dai programmi di sviluppo del nostro Paese.Leggi l’articolo

Auto elettriche, mercato europeo a 855 miliardi di dollari entro il 2028

di Flavio Fabbri

Con un tasso di crescita annuo del +41%, l’Europa sfida la Cina per la leadership del mercato globale dell’auto elettrica.Leggi l’articolo

Democrazia Futura. La Regina Rossa nella geografia del tecno-sviluppo

di Michele Mezza

Aldo Bonomi, Oltre le mura dell’impresa. Vivere, abitare, lavorare nelle piattaforme: l’analisi di Michele Mezza per Democrazia Futura.Leggi l’articolo

L’eCommerce e la forte ascesa del “Buy Now, Pay later”

di Andrea Boscaro

La stagione clou degli acquisti online quest’anno rischia di essere influenzata dalla formula di pagamento “Buy Now, Pay Later”.Leggi l’articolo

