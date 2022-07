Energia Italia 2022, sicurezza e sostenibilità sfide epocali

La giornata in tre news.

Il presidente del Copasir Adolfo Urso apre la seconda giornata di Energia Italia 2022: L’Europa e l’Italia devono potenziare l’autonomia energetica e prepararsi alla guerra ibrida.

Sull’elettrificazione e delle reti è intervenuto alla Conferenza internazionale Energia Italia il Direttore Italia del Gruppo Enel, Nicola Lanzetta: la corsa alle rinnovabili non ci esporrà all’influenza cinese se giocata sulla qualità tecnologica.

L’intervento di Sabrina Baggioni, direttore programma 5G di Vodafone Italia, Giovanni Ferigo, ad di Inwit e Alessio Butti, vice presidente della Commissione Ambiente alla Camera alla conferenza Energia Italia 2022: 5G strategico per l’innovazione.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.