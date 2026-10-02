A partire dal 10 ottobre e fino al 31 ottobre, sarà possibile attivare l’Offerta Fastweb Energia Luce Fix X TE a prezzo fisso, bloccato per 24 mesi, grazie alla quale le famiglie potranno beneficiare di un risparmio di 200 euro all’anno rispetto all’offerta a prezzo fisso attualmente in vendita Fastweb Energia Fix.

Fastweb + Vodafone annuncia una nuova iniziativa commerciale per contribuire a contenere l’impatto della bolletta energetica, accogliendo l’invito rivolto dal Governo agli operatori del settore.

L’ingresso di Fastweb + Vodafone nel settore era già avvenuto all’insegna della trasparenza ed innovazione, attraverso l’introduzione di un modello di offerta pensato per rendere la spesa energetica più semplice e prevedibile. Grazie all’offerta a costo fisso, definita sulla base del proprio profilo di consumo, le famiglie hanno la possibilità di pianificare con maggiore certezza la propria spesa, mentre la possibilità di monitorare i consumi in tempo reale aiuta a conoscere e gestire meglio il proprio utilizzo di energia.

In una fase nella quale l’evoluzione dei prezzi dell’energia continua a rappresentare un elemento di pressione sui bilanci delle famiglie, Fastweb + Vodafone ha deciso di mettere in campo una nuova iniziativa promozionale, per contribuire concretamente a sostenere le famiglie italiane che optano per un’offerta a consumo.

A partire dal 10 ottobre e fino al 31 ottobre, sarà possibile attivare l’Offerta Fastweb Energia Luce Fix X TE a prezzo fisso, bloccato per 24 mesi, grazie alla quale le famiglie potranno beneficiare di un risparmio di 200 euro all’anno rispetto all’offerta a prezzo fisso attualmente in vendita Fastweb Energia Fix calcolato su un consumo di 2,5MWh e una potenza di 3kW. L’offerta è attivabile con sottoscrizione tramite i canali web e i numeri di assistenza digitale di Fastweb + Vodafone.

Walter Renna, AD Fastweb+Vodafone ha dichiarato: “In un contesto sfidante che ha impatto immediato e significativo sui bilanci delle famiglie, crediamo sia importante fare la nostra parte per offrire un sostegno concreto. È anche attraverso la concorrenza e la capacità delle imprese di innovare le proprie offerte che possiamo contribuire a superare questo momento complesso per il Paese”.

I dettagli operativi e le condizioni di accesso all’offerta saranno resi disponibili nei prossimi giorni sui siti Fastweb.it e Vodafone.it.

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