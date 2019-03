Energia elettrica gratuita e pulita dai pavimenti, discoteche e palestre saranno le nuove fonti rinnovabili

Piastrelle e mattoni del futuro che convertono i nostri passi in energia elettrica, completamente pulita, a zero impatto ambientale e totalmente gratuita, con cui ci si potrebbero alimentare interi stadi, stazioni dei treni, centri commerciali e altro ancora.

Immaginiamo una discoteca piena zeppa di gente. Mettiamo sotto i loro piedi dei microgeneratori elettromagnetici integrati alle piastrelle che compongono il pavimento della dancefloor. Ponendo che la musica sia quella giusta e che tutti ballino, ecco che le luci della sala e l’energia elettrica che alimenta l’intera struttura, gli impianti e i visual riprodotti su diversi schermi ad altissima definizione e di grandi dimensioni, saranno generate da una fonte pulita e rinnovabile, il nostro movimento.

La situazione appena descritta è quanto si vede nel video del celebre dj David Guetta dal titolo “The Alphabeat”, in cui una discoteca intera poggia su un pavimento speciale, costituto di piastrelle che al ballare della folla reagiscono generando energia elettrica, totalmente pulita e gratuita.

La tecnologia rappresentata nel video esiste già e viene prodotta da Pavegen Systems: una piastrella triangolare che poccia ad ogni angolo su dei generatori elettromagnetici, da cui ovviamente è generata energia elettrica.

Basta camminarci sopra, con il semplice peso corporeo, per generare elettricità.

C’è solo da immaginare dove meglio sistemare un pavimento del genere: in una sala da ballo, in una sala da concerti, in una stazione dei treni o in un aeroporto, nei centri commerciali, nelle grandi palestre cittadine, lungo i marciapiedi delle vie urbane più affollate, o magari anche sotto il manto stradale delle principali arterie percorse ogni minuto da migliaia di automobili?

Ad ogni passo, la singola piastrella è in grado di generare una potenza di 7 watt.

Tale soluzione tecnologica è al momento utilizzata in oltre 20 Paesi nel mondo.

Tra le installazioni più celebri ci sono stati i giochi olimpici di Londra nel 2012, lo stadio di Rio De Janeiro in Brasile, la stazione ferroviaria di Saint Omer in Francia, ma altreancora sono attive a Sidney e Melbourne (Australia), Kuala Lumpur (Malesia), San Francisco (USA), l’aeroporto di Abu Dhabi e in stazioni dei treni molto frequentate di città cinesi, indiane e Coreane.

Anche l’Italia è presente in questo mercato di tecnologie avanzate per la generazione di energia elettrica pulita dal movimento, effetto piezoelettrico (l’energia cinetica dei passi convertita in energia elettrica pulita), come la mattonella realizzata in Sardegna con materiali riciclati, che non solo abbattono le emissioni di CO2, ma riducono anche i costi di produzione, facile da installare e da gestire (poco più di un kg per un modulo di dimensioni 30cmx30xcmx4cm).

La mattonella Veranu, questo il nome della tecnologia, si integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale, poichè si installa sotto di esso e direttamente sul massetto (o sulla pavimentazione già esistente), diventando una tecnologia invisibile: con un solo passo può erogare fino a 2 W di potenza e bastano 20 passi per accendere un lampione a luci LED in una piazza e 10.000 per ricaricare interamente la batteria di uno smartphone (energia media 11.5 Wh).