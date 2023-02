Nel nuovo Report 2023 sul mercato dell’elettricità pubblicato dall’IEA si fa il punto su domanda e consumi di elettricità a livello mondiale, con focus su Cina, Usa, Ue e India. L’Asia farà la parte del leone nella ripresa post-Covid. In crescita anche le rinnovabili, che arriveranno a un terzo del mx energetico mondiale.

Rapporto IEA 2023 sul mercato mondiale dell’energia elettrica

La domanda mondiale di energia elettrica non è aumentata di molto nel 2022. Secondo il nuovo “Electricity Market Report 2023” dell’IEA, si è trattato di un modesto incremento del 2% circa, al di sotto della media annuale del +2,4% del periodo 2015-2019.

In Cina la domanda di energia elettrica è cresciuta del 2,6% nel 2022, ben al di sotto della media del 5% nel periodo 2015-2019. Stesso dato anche per gli Stati Uniti durante lo scorso anno: +2,6%, risultato di diverse ondate di gelo e di calore che hanno spinto in alto i consumi dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento. Addirittura l’Unione europea (Ue) ha registrato un calo del 3,5% su base annua, il dato peggiore dal 2009.

L’India invece ha sorpreso tutti, con un +8,4%, frutto di una ripresa economica piuttosto sorprendente visto lo scenario mondiale e di temperature estive piuttosto elevate, con lunghe ondate di calore molto intense che hanno coinvolto tutte le regioni del Nord (che hanno a loro volta spinto al massimo i consumi elettrici per i sistemi di raffrescamento degli edifici).

Il contesto post-Covid

La guerra in Ucraina, il rincaro delle materie prime, soprattutto energetiche, i problemi di approvvigionamento, le tensioni geopolitiche tra blocchi e ancora prima la grave crisi innescata dalla pandemia da Covid-19, sono tutti fattori critici che hanno concorso all’aumento limitato dei consumi.

L’attuale riapertura della Cina, però, e il contestuale smantellamento del rigido piano anti-Covid, fatto di chiusure e blocchi di spropositata ampiezza, lasciano pensare che presto domanda e consumi di energia elettrica aumenteranno rapidamente.

Secondo il Rapporto, la tendenza generale è comunque verso un aumento anche consistente dei consumi globali di energia elettrica. I consumi cinesi rappresenteranno un terzo di quelli totali a livello mondiale entro il 2025.

Entro il 2025 balzo di domanda e consumi globali, la parte del leone all’Asia

Complessivamente, entro i prossimi tre anni, il 70% della crescita dei consumi globali di elettricità si avrà tra Cina, India e resto del Sud Est asiatico. Perché saranno le economie che cresceranno di più nei prossimi anni e che quindi consumeranno più energia.

La spinta all’elettrificazione e alla decarbonizzazione di Stati Uniti e soprattutto dell’Ue comporterà un aumento generale dei consumi mondiali, di oltre il 3% nel periodo 2023-2025, rispetto a quanto accaduto nel 2022.

Entro il 2025 si stima una crescita mondiale della domanda di elettricità parti a 2.500 TWh, più del doppio di quanto si consumi annualmente in Giappone.

In crescita anche le rinnovabili (e la CO2)

La quota di energie rinnovabili nel mix energetico mondiale è attesa in aumento dal 29% del 2022 al 35% del 2025. Con l’incremento della capacità globale delle energie rinnovabili, inoltre, le quote di carbone e a gas sono destinate a diminuire.

Di conseguenza, le emissioni di CO2 e altri gas serra dovute alla generazione e al consumo di energia a livello globale (+1,3% nel 2022, ma in netto calo dal +6% del 2021) si stabilizzeranno fino al 2025, per poi indicativamente iniziare a diminuire ulteriormente negli anni successivi, secondo l