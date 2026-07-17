Leggendo le notizie che parlano di utili record e di valori di mercato in rialzo, è lecito chiedersi se a questi risultati non abbia contribuito anche l’aumento dei prezzi dell’energia dovuto alla crisi in corso.

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Negli ultimi anni le compagnie del settore energia e utility hanno fatto registrare profitti elevati e anche le società quotate in Borsa hanno ottenuto ottimi risultati economici. Dall’altro lato della medaglia, invece, famiglie e imprese hanno dovuto fare i conti con il caro bollette e con quotazioni luce e gas che continuano a rimanere alte. Questa contraddizione può portare a chiedersi come mai le bollette non scendono mentre i profitti delle imprese energetiche sono ai massimi: in realtà, la correlazione tra aumento delle tariffe e dei profitti non è così lineare come può sembrare a prima vista.

Per gli utenti che vogliono risparmiare sulle bollette comparare le offerte luce e le offerte gas migliori del mercato libero rimane la soluzione più immediata. Il comparatore di SOStariffe.it permette di confrontare in una sola volta le tariffe di vari operatori partner e di individuare rapidamente quelle che assicurano il maggior risparmio.

Utili in crescita e azioni in rialzo per le imprese energetiche

Per le aziende energetiche questo è un periodo molto positivo: quasi tutte le imprese italiane, comprese quelle quotate in Borsa, nel corso dell’ultimo anno hanno fatto registrare ottimi risultati dal punto di vista economico, con fatturati e utili ai massimi.

Le principali aziende del settore hanno avuto profitti solidi in molti casi in salita rispetto agli anni precedenti e hanno distribuito dividendi sostanziosi agli azionisti o avviato campagne di buyback, allo scopo di incrementare ulteriormente il valore aziendale.

Leggendo le notizie che parlano di utili record e di valori di mercato in rialzo, è lecito chiedersi se a questi risultati non abbia contribuito anche l’aumento dei prezzi dell’energia dovuto alla crisi in corso.

Non bisogna dimenticare che il mercato energetico europeo negli ultimi anni ha vissuto due crisi particolarmente rilevanti: la prima c’è stata nel 2022, a seguito dell’invasione russa ai danni dell’Ucraina, e la seconda è iniziata a fine febbraio 2026, quando Stati Uniti e Israele hanno iniziato a bombardare l’Iran.

Anche se queste crisi hanno avuto origini diverse, l’effetto sui mercati all’ingrosso di luce e gas è stato simile: un aumento delle quotazioni che si sono tradotte in bollette più alte per una fetta di utenti.

Perché le bollette di luce e gas rimangono alte?

Si potrebbe pensare che le aziende energetiche potrebbero in un certo senso sacrificare una parte dei loro profitti riducendo le tariffe di luce e gas proposte alla clientela, così da abbassare le bollette.

La cattiva notizia è che la realtà è più complessa. Innanzitutto, è importante considerare che i profitti e gli utili generati dalle utility spesso non sono direttamente legati all’attività di commercializzazione di luce e gas. A contribuire ai risultati delle imprese energetiche possono essere miglioramenti organizzativi ed economie di scala oppure proventi riguardanti le attività regolate che, come avviene nel caso della gestione delle reti di distribuzione, prevede dei ricavi fissi stabiliti dall’ARERA.

Bisogna poi tenere conto del fatto che le aziende energetiche sono spesso attive in più mercati e i risultati economici possono derivare da attività condotte all’estero.

Per quanto riguarda l’attività di vendita di energia elettrica e gas, c’è da dire che le compagnie energetiche di solito acquistano luce e gas in anticipo, attraverso futures o forwards, quindi. non si registra un riflesso diretto dell’andamento dei prezzi all’ingrosso sulle condizioni economiche proposte sul mercato. Nel caso in cui gli utenti hanno optato per un’offerta a prezzo fisso, poi, gli aumenti dei prezzi energetici potrebbero non comportare un aumento degli incassi delle utility.

Il legame tra la redditività delle utility e l’andamento delle bollette non è quindi diretto. Inoltre, il caro bollette non è determinato solo dai prezzi della materia prima (che in Italia è comunque più alta rispetto al resto d’Europa), ma anche dalle altre componenti della bolletta come oneri di sistema, costi di distribuzione, imposte e così via.

Cosa si può fare per pagare meno le bollette?

Riuscire a contenere la spesa per le bollette di luce e gas passa soprattutto dai comportamenti degli utenti. Migliorare l’efficienza energetica delle proprie abitazioni, limitare gli sprechi, usare elettrodomestici a basso consumo e caldaie di ultime generazione sono tutte strategie che possono contribuire a ridurre i consumi e quindi a spendere meno.

Allo stesso tempo, è importante verificare periodicamente se il proprio contratto è ancora competitivo rispetto alle condizioni offerte sul mercato libero. Analizzare le tariffe luce e gas consente di individuare le eventuali soluzioni tariffarie più convenienti rispetto a quella attiva. Soprattutto in un periodo in cui i prezzi di mercato cambiano rapidamente, confrontare le offerte sottoscrivibili può permettere di abbassare sensibilmente la spesa.

Il comparatore di SOStariffe.it permette di confrontare in pochi secondi le proposte dei principali operatori partner e di scegliere la soluzione più adatta alle esigenze della propria famiglia.

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