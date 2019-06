Energia e tutela consumatori: i canali per proteggersi da frodi e truffe

Per tutelare i consumatori, esistono diversi canali che possono rappresentare un’importante difesa contro qualsiasi tentativo di frode o truffa.

Uno dei principali problemi per i consumatori, per quanto riguarda il mercato dell’energia elettrica e del gas naturale, due dei principali servizi “essenziali” per famiglie e imprese, è rappresentato dai tentativi di frode e dalle truffe energetiche. Sono, infatti, tantissimi i casi di raggiri e contratti fasulli o attivati senza che il reale consenso del consumatore.

Per tutelare i consumatori, fortunatamente, esistono diversi canali che possono rappresentare un’importante difesa contro qualsiasi tentativo di frode o truffa. Diventa, quindi, molto importante conoscere gli strumenti che il consumatore ha a sua disposizione per proteggersi contro qualsiasi tentativo di raggiro per quanto riguarda il settore energetico ed, in particolare, le forniture di energia elettrica e gas naturale.

Un primo, fondamentale, elemento da considerare per prevenire frodi e tentativi di truffa è rappresentato dalla corretta scelta delle tariffe energetiche. Il mercato libero dell’energia offre una lunga serie di occasioni di risparmio per i consumatori che possono affidarsi al sito ufficiale del fornitore stesso per attivare, direttamente online, le tariffe di luce e gas più convenienti.

Scegliendo l’attivazione online, tramite il portale ufficiale dell’azienda che diventerà il fornitore di energia per la propria casa, si elimineranno intermediari e possibili tentativi di frode. Spesso, infatti, le truffe (o anche solo le attivazioni di contratti di fornitura all’insaputa del consumatore) sono effettuate da venditori di agenzie terze che propongono contratti in modo poco trasparente.

Per individuare le migliori offerte del mercato libero dell’energia è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it per offerte luce ed offerte gas. Sul comparatore si trovare le tariffe più vantaggiose dei migliori fornitori di energia regolarmente autorizzati ad esercitare l’attività commerciale in Italia. Da notare, inoltre, che, una volta individuate le tariffe più vantaggiose, sarà possibile procedere con l’attivazione online direttamente dal sito del fornitore (eliminando i rischi legati alla presenza di venditori terzi).

Contro truffe, raggiri e frodi nel settore energetico, inoltre, i consumatori hanno la possibilità di sfruttare il portale web sportelloperilconsumatore.it, uno strumento completamento gratuito messo a disposizione da ARERA (l’Autorità per l’Energia) che offre la possibilità di risolvere qualsiasi tipo di problema registrato con le forniture energetiche della propria abitazione. Il consumatore ha la possibilità di registrarsi al sito e presentare una richiesta direttamente online.

Da notare, inoltre, che lo sportello mette a disposizione anche un numero verde (800.166.654) che può essere utilizzato dai consumatori per mettersi a contatto con un consulente per illustrare, nel dettaglio, la problematica riscontrata. Il servizio telefonico è disponibile, in modo completamente gratuito, dalle 8.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi.

Per evitare il rischio di false proposte commerciali presentate da finti operatori del settore energetico (aziende fantasma non autorizzate ad esercitare l’attività di fornitura in Italia) è possibile consultare il sito Arera (disponibile all’indirizzo www.arera.it) da cui è possibile accedere ad un elenco completo degli operatori che hanno ricevuto l’autorizzazione a svolgere l’attività nel nostro Paese.

La principale difesa contro le truffe energetiche è, quindi, rappresentata dai canali ufficiali messi a disposizione da Arera che permettono di verificare l’identità di un’azienda ed, eventualmente, tutelare i propri diritti contro tentativi di truffe e raggiri. Scegliere di affidarsi all’attivazione online, sfruttando solo canali di vendita “sicuri”, andrà, inoltre, ad eliminare il rischio rappresentato da venditori di agenzie di terze parti la cui legittimità è, purtroppo, sempre difficile da verificare.