Energia e politica industriale: scade il 31 Dicembre la consultazione del Libro Verde

La transizione energetica rappresenta un’opportunità per ripensare la politica industriale italiana in un’ottica sostenibile. In questo contesto, il Ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ha rilanciato il dibattito sul nucleare. Intanto, si avvicina la scadenza per la consultazione del Libro Verde, un documento strategico del MIMIT disponibile fino al 31 dicembre.

Rilancio industriale in chiave green

Transizione energetica significa soprattutto rivedere la politica industriale del Paese in chiave green. Mentre il Ministro del Made in Italy Urso spinge sul nucleare, appoggiando la proposta di costituire una nuova società per il rilancio dell’atomo, è iniziato il conto alla rovescia per la chiusura della consultazione del Libro Verde presentato proprio dal MIMIT. Consultabile fino al 31 Dicembre, il documento rappresenta un primo passo verso una nuova strategia di politica industriale finalizzata ad aumentare la competitività contemplando strumenti più accurati e costi inferiori, sia in termini energetici che di produzione.

L’ambizioso piano di rilancio industriale delineato nel Libro Verde “Made in Italy 2030” è in realtà un ponte verso il più autorevole Libro Bianco. La consultazione pubblica, in collaborazione con il CNEL, porterà, infatti, all’adozione del documento definitivo sulla strategia industriale italiana entro febbraio 2025 […]

