Energia e gas, settembre mese di regali, tutti i buoni inclusi nelle offerte

Nella scelta delle tariffe luce e gas da attivare per la propria casa ci sono da valutare un gran numero di fattori. Il prezzo dell’energia elettrica e del gas naturale rappresenta, naturalmente, un parametro fondamentale da analizzare ma gli elementi da tenere in considerazione sono diversi. Ad esempio, per attivare delle offerte vantaggiose è opportuno scegliere opzioni con prezzo bloccato oppure, nel caso dell’elettricità, valutare i margini di risparmio garantiti da un’offerta multi-oraria (per gli utenti che concentrano i consumi nelle ore serali e nei week end).

Un altro elemento che spesso non viene considerato nella valutazione delle migliori offerte luce e gas del mercato libero dell’energia è rappresentato dalle promozioni dei vari fornitori che offrono regali e bonus di benvenuto ai loro clienti. Tali regali, in diverse occasioni, possono tradursi in un vantaggio considerevole andando ad incrementare la convenienza nell’attivazione di una determinata offerta. Per una panoramica completa sulle migliori tariffe luce e gas e sui regali inclusi nelle offerte del mercato libero è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it.

Dando uno sguardo alle offerte di settembre 2019 del mercato libero, ad esempio, notiamo le promozioni di Sorgenia che regala ai clienti che attivano un’offerta luce ed un’offerta gas buoni Amazon sino ad 80 Euro, per fare acquisti sul popolare sito e-commerce, e ben 1800 punti per il programma Italo Più con cui ottenere biglietti gratis per viaggiare con Italo Treno (con 1800 punti è possibile ottenere un biglietto gratis per una tratta breve come Napoli – Roma). Attivando solo un’offerta luce o solo un’offerta gas, invece, si riceveranno solo i punti Italo Più.

Con wekiwi si riceverà, invece, un buono shopping da 40 Euro, per l’acquisto di prodotti sullo store del fornitore, se si procederà con l’attivazione di un’offerta luce ed un’offerta gas. Con Engie, invece, attivando un’offerta luce ed un’offerta gas è prevista l’erogazione di un buono Amazon da 50 Euro. La promozione di Engie è riservata ai nuovi clienti che attivano le forniture energetiche entro il prossimo 17 settembre.

Per chi sceglie la tariffa Luce 20 oppure Gas 20 di Enel, entro il prossimo 19 di settembre, l’azienda offrirà un buono Volagratis da 80 Euro per l’acquisto di un biglietto di andata e ritorno per viaggiare dall’Italia verso una destinazione europea. Da notare, inoltre, che chi attiva un’offerta di Eni Gas e Luce entro il prossimo 15 settembre potrà partecipare all’estrazione di una delle 100 console Xbox One S che l’azienda riserva ai suoi nuovi clienti.

Appare evidente, quindi, che per valutare, con precisione, la qualità di un’offerta è necessario verificare i bonus inclusi e, in particolare, i regali ed i buoni sconto che il fornitore di energia garantisce ai nuovi clienti. L’analisi del prezzo dell’energia elettrica e del gas naturale è, sicuramente, un aspetto molto importante per scegliere le migliori tariffe energetiche e risparmiare ma è molto importante anche tenere in considerazione tutti gli altri aspetti a partire dai regali inclusi nelle varie offerte.

Se bonus e regali di benvenuto non interessano (a prescindere dalla motivazione), per risparmiare è necessario analizzare, nei minimi dettagli, le tariffe disponibili. Sul mercato ci sono molti fornitori che propongono offerte luce e gas decisamente convenienti anche senza includere regali di benvenuto. Ad esempio, le offerte Illumia e le offerte Iberdrola includono prezzi bassi e bloccato per 12 mesi. In alternativa c’è da segnalare E.ON che propone, per tutti i nuovi clienti, prezzi contenuti e bloccati per 12 mesi oltre ad un bonus sconto di 30 Euro in bolletta.