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Energia: cresce domanda di gas, infrastrutture strategiche per la sicurezza del Paese

Energia: cresce domanda di gas, infrastrutture strategiche per la sicurezza del Paese

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Energia: cresce domanda di gas, infrastrutture strategiche per la sicurezza del Paese Adnkronos

(Adnkronos) – In Italia cresce la domanda di gas – +3% a giugno 2026 rispetto a giugno 2025 – trainata soprattutto dalla produzione termoelettrica, mentre il Paese rafforza la propria sicurezza energetica grazie a stoccaggi ai massimi livelli e a una rete infrastrutturale sempre più resiliente. Gasdotti, rigassificatori e siti di stoccaggio lavorano come un unico sistema integrato per garantire continuità e flessibilità delle forniture. Al centro di questa macchina complessa c’è il Dispacciamento di Snam a  San Donato Milanese, il cuore operativo dove, 24 ore su 24, tecnici specializzati monitorano e coordinano la rete nazionale del gas, assicurando equilibrio tra domanda, offerta e approvvigionamenti. 

economia

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Redazione Key4biz

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