Crisi energetica e differenziali di prezzo

Interventi che siano in grado di abbassare il costo dell’energia nel breve periodo. Questa è la priorità dell’Italia al momento, secondo il Titolare dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto al Consiglio dei Ministri dell’Energia dell’Unione Europea in corso a Bruxelles. Il Ministro ha espresso preoccupazione in merito agli alti costi dell’energia, sottolineando le disparità di prezzo con gli altri Paesi UE, nonchè della stessa UE rispetto ai Paesi terzi. In particolare, agli effetti che essi hanno sulla competitività delle imprese italiane e alle ricadute su cittadini e famiglie […]

