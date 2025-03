L’Italia si presenta al Consiglio Europeo con una posizione chiara: meno regole, più libertà per le imprese e una transizione energetica meno vincolante. Le proposte della Premier Meloni e del Ministro Pichetto Fratin, infatti, mettono in discussione il Green Deal, chiedendo un freno alla spinta per la neutralità climatica.

Un cambio di paradigma: più tolleranza per chi inquina, meno regole per le imprese

Mentre si avvicina il Consiglio Europeo del 20 e 21 marzo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha illustrato in Senato le proposte che l’Italia porterà a Bruxelles. Tra i temi chiave, l’energia assume un ruolo centrale, ma non più in chiave di sostenibilità ambientale, bensì di flessibilità per le imprese, in linea con l’ultimo rapporto Draghi.

Il governo spinge per un approccio che garantisca alle aziende energia a prezzi accessibili, riducendo al minimo i vincoli imposti dalle normative ambientali europee. Un cambio di rotta che trasforma la transizione ecologica in un compromesso al ribasso, dove la competitività economica sembra avere la precedenza su qualsiasi altra considerazione […]

