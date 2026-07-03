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Energia: Bracaglia (Acea) ‘blue bond indirizza risorse verso rafforzamento infrastruttura idrica’

Energia: Bracaglia (Acea) ‘blue bond indirizza risorse verso rafforzamento infrastruttura idrica’

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Energia: Bracaglia (Acea) ‘blue bond indirizza risorse verso rafforzamento infrastruttura idrica’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Questi strumenti ci permettono di indirizzare in maniera chiara le risorse verso il settore idrico per il rafforzamento delle infrastrutture del Paese, e questo è chiave per lo sviluppo dell’economia”. Lo spiega Valentina Bracaglia, Cfo di Acea, intervenendo oggi a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana, alla cerimonia ‘Ring the bell’ con cui è stata ufficializzata la prima emissione pubblica italiana di un Blue Bond, uno strumento finanziario concentrato specificamente sulla tutela dell’ambiente marino e delle acque dolci. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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