Energia, BaxEnergy presenta il primo Piano Industriale

(Adnkronos) – Tre anni di tempo per raggiungere obiettivi ben precisi che permetteranno un ulteriore salto di qualità dopo l’ingresso nel 2024 nel Gruppo Yokogawa Electric Corporation. La BaxEnergy di Acireale guarda al futuro, punta su intelligenza artificiale, mercati a forte intensità energetica, cybersecurity e gestione delle risorse energetiche distribuite e si ritaglia un ruolo importante all’interno della multinazionale giapponese.
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