Bollette, da giugno risparmi in arrivo

Da giugno il costo dell’energia subirà una progressiva riduzione, favorito soprattutto dal calo dei prezzi del gas naturale e dalla diminuzione dei consumi nella stagione estiva. I pronostici di ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, si basano anche sul fatto che dal mese di aprile, scatta l’erogazione del contributo straordinario previsto dal DL bollette. In particolare, per le fasce più fragili della popolazione, attualmente stimate come 3,4 milioni di persone in Italia, è previsto un calo in bolletta del -2,4%. Si tratta dei cosiddetti “clienti vulnerabili” serviti in regime di Maggior Tutela.

L’abbassamento del costo dell’energia è, inoltre, dovuto ai minori oneri di sistema, che l’ARERA prevede saranno inferiori dello 0,3% rispetto ai mesi passati. Contribuirà ad alleggerire il peso delle bollette energetiche anche la riduzione della materia energia che si aggira intorno al 2,1%.

Di seguito analizziamo del dettaglio come variano le componenti di spesa in bolletta, tema più volte oggetto di discussione nel recente dibattito politico […]

Leggi l’articolo completo su Energia Italia News

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz