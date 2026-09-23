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Energia: a Trissino l’impianto fotovoltaico più grande del Veneto

Energia: a Trissino l’impianto fotovoltaico più grande del Veneto

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Energia: a Trissino l’impianto fotovoltaico più grande del Veneto Adnkronos

(Adnkronos) – Costruito su un’area dismessa, l’impianto fotovoltaico del Gruppo Magis a Trissino è il più grande di tutta la Regione Veneto. Inaugurata alla presenza delle autorità locali e del management aziendale, la struttura si avvale delle più avanzate tecnologie solari e garantisce, a regime, una produzione di 12 Gigawattora l’anno, consentendo di evitare l’emissione in atmosfera di circa 5mila tonnellate di CO2. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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