Energia: a Trissino l’impianto fotovoltaico più grande del Veneto

(Adnkronos) – Costruito su un’area dismessa, l’impianto fotovoltaico del Gruppo Magis a Trissino è il più grande di tutta la Regione Veneto. Inaugurata alla presenza delle autorità locali e del management aziendale, la struttura si avvale delle più avanzate tecnologie solari e garantisce, a regime, una produzione di 12 Gigawattora l’anno, consentendo di evitare l’emissione in atmosfera di circa 5mila tonnellate di CO2.

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