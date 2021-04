La business line globale di Enel efficienterà l’impianto di cogenerazione del più grande sito italiano per la produzione di vetro: la Pilkington Italia, società della multinazionale giapponese NSG Group

Rendere ancora più sostenibili i processi di produzione di energia attraverso soluzioni innovative ed efficienti: con questo obiettivo Enel X diventa partner di NSG Group, uno dei principali produttori al mondo di vetro per l’edilizia, l’industria automotive e il settore del vetro tecnico.

Accordo Enel X – NSG Group

Enel X effettuerà un intervento di ammodernamento della centrale di cogenerazione di Pilkington Italia con sede a San Salvo (CH), uno dei più grandi siti industriali nel settore vetro al mondo.

Il progetto si inserisce all’interno di una collaborazione più ampia con la global business line del Gruppo Enel che sviluppa soluzioni incentrate sui principi di sostenibilità, efficientamento energetico ed economia circolare.

“Siamo soddisfatti di offrire soluzioni avanzate nel settore della cogenerazione a un partner importante come NSG Group, impegnato a ottimizzare i consumi di energia dei propri siti produttivi, contribuendo positivamente alla sostenibilità ambientale”, ha dichiarato Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia.

“Con l’intervento all’impianto di San Salvo garantiamo al sito più flessibilità ed efficienza energetica oltre alla riduzione di emissioni climalteranti nell’atmosfera che contribuiranno a far raggiungere a NSG Group i target di decarbonizzazione. Un obiettivo condiviso con Enel X che – ha spiegato Raggi – con tecnologie innovative, vuole continuare a giocare un ruolo da protagonista accelerando il processo di transizione energetica in atto in Italia e a livello globale”.

John Wilgar, Head of Procurement NSG Group, ha commentato: “Siamo molto lieti di rafforzare la nostra partnership con Enel X attraverso il progetto di San Salvo. Ci entusiasma l’idea di realizzare questo rilevante progetto presso il nostro importante sito Automotive, che ci aiuterà a rimanere competitivi in un settore molto impegnativo e che certamente supporterà anche i nostri obiettivi di sostenibilità economica e ambientale attraverso la riduzione di CO2, soddisfacendo le richieste sempre più rigorose dei nostri clienti Automotive. Con questa partnership, NSG Group ed Enel X condividono l’obiettivo della decarbonizzazione dell’impianto di cogenerazione esistente. La conoscenza e l’esperienza di Enel supporteranno la visione e la missione di NSG Group: cambiare il nostro ambiente, migliorare il nostro mondo“.

La cogenerazione

Il revamping che verrà effettuato da Cogenio, società partner di Enel X attiva nel campo della cogenerazione, permetterà di produrre energia sempre più pulita attraverso un processo di trigenerazione, che prevede l’installazione di un assorbitore per l’energia frigorifera, precedentemente prodotta attraverso l’energia elettrica.

Il nuovo sistema consentirà di utilizzare l’energia termica recuperata dalla trasformazione termodinamica che altrimenti andrebbe dissipata.

L’impianto di trigenerazione, della capacità di circa 30 MW di potenza elettrica totale, diventerà completamente operativo nella sua nuova configurazione entro la fine del 2021 e, grazie ad Enel X, riuscirà a garantire vettori energetici tali da soddisfare l’intero fabbisogno del sito industriale di San Salvo, partecipando inoltre ai programmi di flessibilità (Demand Response), al fine di supportare la stabilità della rete elettrica nazionale.