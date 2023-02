Enel X installa due impianti fotovoltaici da 2305kWp nelle sedi di L’Aquila e Torino di Thales Alenia Space

Le sedi di L’Aquila e Torino di Thales Alenia Space, la joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), saranno ancora più efficienti e sostenibili grazie a Enel X, la business line del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione energetica.

Thales Alenia Space, società leader nel campo delle Telecomunicazioni, Navigazione, Osservazione della Terra, Esplorazione, Scienza e Infrastrutture orbitali, ha affidato a Enel X un innovativo progetto di efficientamento energetico dei suoi stabilimenti di L’Aquila e Torino. Il progetto, valido per entrambi i siti, includerà la valorizzazione di un’area per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in grado di produrre energia elettrica a servizio dei consumi energetici del sito stesso alimentando anche nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici previsti per favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile. L’obiettivo non è solo la riduzione dei costi e la maggiore competitività dal punto di vista economico, ma anche quello di favorire la sostenibilità, allineandosi, così, all’obiettivo delle Zero Emissioni.

Enel X installerà due impianti per un totale di 2.305 kWp con più di 2.917.000 kWh prodotti all’anno. L’impianto permetterà di ridurre i consumi energetici dello stabilimento, garantendo anche una diminuzione di emissioni di CO2 in atmosfera pari a 1.326.006 kg all’anno. L’impianto sarà gestito da Enel X con un servizio customizzato di Operation&Maintenance.

“Enel X offre le migliori tecnologie per definire percorsi e strategie verso l’obiettivo Zero Emissioni – afferma Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia -. Thales Alenia Space è un cliente evoluto che ha recepito l’importanza degli aspetti legati alla sostenibilità per differenziarsi dai competitor, riducendo sempre più le emissioni durante i processi produttivi e fornendo servizi smart ai propri dipendenti, sensibilizzandoli al contempo sull’importanza della transizione energetica e della mobilità green”.

“La sostenibilità è un tema cruciale per la nostra azienda, un requisito fondamentale che si riflette non solo nei Programmi spaziali che ci vedono protagonisti per il futuro dell’esplorazione e in quelli a tutela del nostro pianeta ma anche nelle iniziative di sensibilizzazione su questo tema rivolte ai nostri dipendenti – sottolinea Massimo Claudio Comparini, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia. – Grazie ad Enel i nostri stabilimenti di L’ Aquila e Torino saranno molto più efficienti in linea con la strategia aziendale volta a promuovere la transizione energetica e la mobilità green”.