Enel X, la business line per i servizi energetici avanzati del Gruppo Enel, è entrata nel mercato della demand response di Singapore. Il Virtual Power Plant di Enel X supporterà il Mercato Nazionale dell’Elettricità di Singapore (NEMS)[1], allo scopo di migliorare la sicurezza e l’efficienza complessiva del sistema, oltre a permettere un risparmio per chi vi aderisce[2].

A Singapore, Enel X lavorerà con clienti commerciali e industriali, globali e locali, al fine di fornire servizi di demand response alla rete.

“Siamo lieti del nostro ingresso nel mercato di Singapore e guardiamo con entusiasmo alle future opportunità che ne derivano sia per noi che per i nostri partner” ha dichiarato Francesco Venturini, CEO di Enel X.

“Oltre a sostenere la rete, le aziende di Singapore possono essere flessibili nell’utilizzo dell’energia e quindi ottenere un vantaggio competitivo. Grazie alla tecnologia innovativa – ha aggiunto – la partecipazione al Virtual Power Plant rappresenta un’opportunità crescente che può offrire una nuova fonte di reddito, compensare i costi dell’elettricità al dettaglio e consentire l’investimento in nuove tecnologie come lo stoccaggio a batteria”.

I programmi di demand response incoraggiano gli utenti a regolare il loro consumo energetico per aiutarli a stabilizzare la rete quando richiesto dal sistema. Con l’incremento della domanda di energia e, in particolare, l’avvento e lo sviluppo di settori ad elevato consumo di elettricità, come i data center[3], l’importanza della partecipazione al Virtual Power Plant di Singapore aumenta sempre di più.

Oltre ai produttori di gas industriali e ai data center, i settori idonei a partecipare includono le società tecnologiche, i magazzini frigoriferi, gli impianti di lavorazione e produzione di prodotti alimentari, i servizi idrici nonché gli edifici commerciali.

Enel X, grazie alla propria leadership mondiale nel campo della demand response con oltre 6 GW di capacità gestita globalmente, gode del giusto posizionamento per sostenere la crescita del mercato della gestione della domanda di Singapore.

Enel X offre un’esperienza cliente universale grazie alle sue tecnologie innovative, che operano in tutti i paesi e sistemi di rete, stando a significare che è possibile offrire ai clienti un’unica soluzione a livello globale. Questa costituisce l’offerta iniziale della società sul mercato di Singapore.

[1] Dall’inglese National Electricity Market of Singapore.

[2] Autorità del Mercato dell’Energia di Singapore: Demand Response Programme, 2018.

[3] Autorità del Mercato dell’Energia di Singapore: Singapore Electricity Market Outlook, 2019.