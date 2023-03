L’AD Starace: “continueremo a crescere nelle rinnovabili e a digitalizzare le reti”

“Gli eccellenti risultati che Enel ha registrato nel 2022 evidenziano la capacità del Gruppo di creare valore per i propri stakeholder anche a fronte del contesto altamente sfidante che ha caratterizzato gli ultimi tre anni”.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel, Francesco Starace, ha commentato così i risultati d’esercizio 2022 approvati dal consiglio d’amministrazione del Gruppo, sottolineando la difficoltà storica del momento e la capacità del Gruppo di perseguire gli obiettivi strategici, superandoli in più di una voce.

“È grazie alla resilienza del nostro modello di business integrato, alla solida performance operativa, alle azioni manageriali implementate nel corso dell’anno e soprattutto all’instancabile lavoro di tutti i colleghi che siamo stati in grado di superare la guidance annunciata ai mercati. In virtù di questi risultati proponiamo ai nostri azionisti un dividendo di 0,40 euro per azione, in crescita rispetto all’anno precedente”, ha aggiunto l’AD Enel.

“Nei prossimi mesi dell’anno, continueremo a crescere nelle rinnovabili e a digitalizzare le reti di distribuzione, contribuendo a decarbonizzare il mix di generazione e ad aumentare l’indipendenza energetica nelle geografie in cui operiamo, migliorando la qualità del servizio, abilitando l’elettrificazione dei consumi finali e tutelando i nostri clienti dalla volatilità dei mercati energetici. Concentreremo gli investimenti soprattutto in Italia e negli altri Paesi core – ha precisato Starace – in modo tale da accelerare il percorso di crescita sostenibile del Gruppo, riducendone ulteriormente il profilo di rischio”.

I risultati d’esercizio del Gruppo Enel

I ricavi del Gruppo Enel per il 2022 sono stati pari a 140.517 milioni di euro, con un aumento di 54.798 milioni di euro (+63,9%) rispetto al 2021. Il margine operativo lordo ordinario del 2022 ammonta a 19.683 milioni di euro, con un incremento di 473 milioni di euro rispetto al 2021 (+2,5%). È già un primo esempio di risultato superiore alla guidance di Gruppo comunicata ai mercati finanziari (pari a 19,0-19,6 miliardi di euro).

Il risultato operativo ammonta a 11.193 milioni di euro, in aumento di 3.642 milioni di euro (+48,2%) rispetto al 2021, mentre il risultato netto ordinario ammonta a 5.391 milioni di euro, superiore alla guidance comunicata ai mercati finanziari (pari a 5,0-5,3 miliardi di euro).

In linea con gli obiettivi strategici anche l’indebitamento finanziario netto che è stato di 60.068 milioni di euro.

Crescono gli investimenti, soprattutto green

Gli investimenti sono aumentati a 14.347 milioni di euro nel 2022, +1.350 milioni di euro rispetto al 2021 (+10,4%). In particolare, nel 2022 si registra la crescita degli investimenti: di Enel Green Power, principalmente in Italia, Canada, Perù, Spagna, Cile, Australia e Brasile. Tale incremento ha più che compensato i minori investimenti in India, Sudafrica, Messico, Panama e Guatemala; di Enel Grids soprattutto in Italia, Brasile e Perù, principalmente in manutenzione correttiva e affidabilità della rete; dei Mercati finali in Italia e Spagna, per attività di digitalizzazione dei processi operativi di gestione della clientela; di Enel X in Italia nei business di e-City ed e-Home, in Nord America e Australia nel Battery Energy Storage, in Brasile nei business di Smart Lighting, e-Home e Distributed Energy, in Perù nel business dell’illuminazione pubblica, in Colombia nel business Distributed Energy e in Spagna nel business e-Home.

L’energia netta prodotta dal Gruppo Enel nel 2022 è pari a 227,8 TWh, con un incremento di 5,2 TWh rispetto al valore registrato nel 2021 (+2,3%). In particolare, si rileva un incremento della produzione da fonti rinnovabili per 3,6 TWh rispetto a quanto prodotto nel 2021, grazie al maggior contributo da fonte eolica (+5,5 TWh) e solare (+3,4 TWh).

Decarbonizzazione e digitale

Tra le azioni strategiche del Gruppo si insiste sul potenziamento del processo di decarbonizzazione per assicurare competitività, sostenibilità e sicurezza, e sul rafforzamento, lo sviluppo e la digitalizzazione delle reti per abilitare la transizione.

Il 2023 vedrà l’azione del Gruppo continuare con ulteriori investimenti nelle energie rinnovabili a supporto della crescita industriale e nell’ambito degli obiettivi di decarbonizzazione; nuova spesa nelle reti di distribuzione, specialmente in Italia, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e aumentare la flessibilità e resilienza della rete; e la prosecuzione della politica di investimenti dedicati all’elettrificazione dei consumi, con l’obiettivo di valorizzare la crescita della base clienti, nonché al continuo efficientamento attraverso le piattaforme globali di business.