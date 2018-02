Enel sponsor della MotoE World Cup, il primo campionato motociclistico interamente elettrico

Enel sarà title sponsor della prossima FIM MotoE World Cup, il primo campionato motociclistico interamente elettrico riconosciuto dalla Federazione con il nome FIM Enel MotoE World Cup dal suo avvio nel 2019. Enel sarà inoltre Sustainable Power Partner di MotoGP™, un progetto condiviso con Dorna Sports, proprietario dei diritti commerciali dell’evento, con un impegno a lungo termine per la sostenibilità nel motociclismo sportivo. L’annuncio è stato dato in occasione dell’evento che si è svolto oggi presso le Officine Farneto a Roma.

La nuova MotoE World Cup è un passo verso il futuro, attraverso competizione delle prime moto elettriche Fast Charge costruite dall’azienda italiana Energica: una perfetta sintesi fra performance ed emissioni zero.

Vito Ippolito, Presidente FIM, ha commentato: “Siamo lieti di annunciare la nuova partnership Dorna-Enel, con il solido supporto di Enel per lo sviluppo delle tecnologie per la generazione elettrica da fonti rinnovabili. Sono 25 anni che la FIM ha un programma di sostenibilità, un aspetto che rappresenta per noi un pilastro fondamentale del futuro del motociclismo e dell’evoluzione nel campo delle energie alternative. Siamo certi che la collaborazione fra Dorna, Energica ed Enel contribuirà al conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) nel settore dello sport, in particolare quelli collegati all’accesso all’energia sostenibile”.

Francesco Starace, AD e direttore generale del Gruppo Enel, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi della nostra collaborazione con Dorna sottolinea una volta di più l’impegno di Enel nella promozione costante dello sviluppo della mobilità elettrica a livello globale. Il nostro contributo in termini di soluzioni industriali sia al MotoGP, la più importante competizione motociclistica, che a MotoE, la nuova entusiasmante sfida nel mondo delle competizioni su due ruote, consentirà ad Enel di continuare a studiare soluzioni tecnologiche innovative nell’ambito del trasporto sostenibile. La partnership con MotoE e MotoGP rappresenta per noi un’evoluzione naturale che rafforza la nostra posizione come Official Power Partner di Formula E, annunciata nel 2016. La leadership di Enel nella rivoluzione energetica dell’ultimo decennio, e nelle tecnologie smart per famiglie, imprese e città, ci porta a partnership come quella con Dorna e ad attuare e comunicare la nostra strategia per la sostenibilità, in cui l’elettrificazione del trasporto svolge un ruolo fondamentale”.

Carmelo Ezpeleta, AD di Dorna Sports, ha dichiarato: “Dorna e FIM sono liete di entrare nel mondo della mobilità elettrica, una scelta obbligata verso il futuro. Annunciamo con entusiasmo la nostra partnership con Enel come title sponsor ufficiale della FIM Enel MotoE World Cup, oltre che come Sustainable Power Partner di MotoGP – un partner tecnologico da cui ci aspettiamo un importante contributo in questa nuova esperienza. Apprezziamo l’impegno e i valori di Enel, che incarnano perfettamente i principi su cui si fonda la nuova FIM Enel MotoE World Cup, e siamo molto orgogliosi di collaborare con un’azienda globale così innovativa e diversificata. Ci aspettiamo molto da una collaborazione che comprende anche IRTA, i MotoGP Independent Teams e le eccellenti moto di Energica. Insieme riusciremo certamente a fare della Cup un grande successo”.

Attraverso la sua divisione di servizi energetici avanzati Enel X, Enel offrirà la propria competenza ed esperienza tecnica nel settore della mobilità elettrica alla FIM Enel MotoE World Cup, con un sistema di ricarica rapida e smart, servizi energetici avanzati, fornitura e accumulo di energia verde, personale e infrastrutture dedicate on-site. Il complesso sistema elettrico di MotoE sarà supportato dalle soluzioni di gestione energetica intelligente di Enel e dalle energie rinnovabili generate localmente attraverso sistemi fotovoltaici portatili di ultima generazione o messe a disposizione dalle reti di distribuzione locale. Inoltre, in qualità di Sustainable Power Partner di MotoGP™, Enel collaborerà con Dorna per offrire a MotoGP™ soluzioni energetiche avanzate, comprese quelle per la promozione dell’efficienza energetica delle gare.

Enel progetterà e fornirà dispositivi di smart charging per garantire una ricarica rapida delle motociclette Energica. Un caricatore a batteria mobile, appositamente progettato e in grado di caricare completamente una moto in meno di 30 minuti, sarà collegato alla piattaforma di smart e-mobility di Enel per ottimizzare il processo di ricarica. Questa piattaforma integra le tecnologie all’avanguardia della Electro Mobility Management (EMM) di Enel, che consentono il monitoraggio remoto delle stazioni di ricarica, e la piattaforma JuiceNet, sviluppata dalla controllata americana di Enel eMotorWerks, per l’aggregazione di impianti di accumulo distribuiti.