Enel premiata con 4 premi ai The Procurement Awards ‘22

Enel è stata pluripremiata ai The Procurement Awards ‘22, aggiudicandosi quattro premi e il riconoscimento speciale “Crescita Italia” per il programma Energie per Crescere, avviato in collaborazione con Elis allo scopo di formare entro i prossimi 2 anni un bacino di 5500 operatori delle reti del futuro da inserire nelle imprese fornitrici.

I premi sono stati assegnati da “The Procurement”, società italiana di analisi e peer networking nel settore del procurement e supply chain, durante una cerimonia di premiazione che si è svolta a Milano nel fine settimana.

“Siamo orgogliosi di questo risultato che riconosce il nostro impegno a innovare e a stabilire con le nostre aziende partner collaborazioni virtuose improntate ai principi della sostenibilità” ha dichiarato Alda Paola Baldi, Head of Italy Procurement di Enel, “Siamo particolarmente contenti che la giuria abbia conferito un premio speciale al programma Energie per Crescere. Questo programma rappresenta una scommessa sui giovani e sulle imprese del territorio, mobilitando le risorse migliori del Paese e coinvolgendole attivamente nel percorso verso la transizione energetica, con impatti positivi lungo tutta la catena del valore”.

La motivazione del premio speciale “Crescita Italia”, istituito per la prima volta quest’anno e assegnato Energie per Crescere, è che il progetto si distingue per l’impatto positivo su tutta la sua supply chain e contribuisce alla crescita culturale e tecnologica dell’intero Paese, per traguardare gli obiettivi di sostenibilità ecologica e sociale dettati dall’agenda europea 2030 e 2050.

Energie per Crescere è un programma aperto a tutti e prevede 5 settimane di formazione, completamente gratuite e con un rimborso spese di 800 euro, tenute presso 11 istituti certificati da Accredia (oltre ad Elis ci sono Heading, Agorà, Fasten, Assimpianti, Ecotech, CM Servizi, New Tecna, Dharma, Formamente e APP-ENERGIA).

A pochi mesi dal lancio sono già oltre 7000 i giovani che si sono candidati a diventare i tecnici di una rete sempre più smart e digitale, quasi 2000 le ragazze e i ragazzi formati o in formazione, e circa 160 le imprese dell’indotto che vi hanno aderito: un successo dovuto alla qualità degli insegnamenti, ma in cui anche l’abbinamento immediato tra teoria e pratica e l’attenzione alla sicurezza sul lavoro costituiscono un valore aggiunto apprezzato dai giovani candidati tanto quanto l’apporto didattico.

Oltre a Energie per Crescere, sono stati premiati altri progetti di Enel: Academic Path Procurement, percorso integrato per migliorare le competenze dei buyer (progetto vincitore della propria categoria), Green and High Recycled Content Cables, una procedura finalizzata ad acquistare tipologie innovative di cavi sostenibili per le società di distribuzione del Gruppo, e infine Strategia «unbundled» per progetti di Energy Storage, una nuova strategia d’acquisto per i sistemi storage.