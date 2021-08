Enel percepita sul web come la più sostenibile. La top ten

È Enel, guidata da Francesco Starace, l’azienda percepita sul web come più sostenibile.

La classifica, con 200 brand, è stata stilata da Reputation Science, che ha elaborato l’indice “ESG Perception Index” per misurare la percezione di sostenibilità delle aziende. La sostenibilità è una componente chiave della reputazione di un’azienda, rappresentando oggi la sfida economica più importante a livello globale. Conta essere sostenibili, ma anche saperlo comunicare e trasferire tutto l’impegno dell’azienda per perseguire questa mission. Perché è su questo che l’azienda sarà valutata dai suoi principali stakeholder.

Come è stata stilata la classifica delle 200 aziende

Nell’ultimo periodo di analisi (gennaio-giugno 2021), Reputation Science ha analizzato oltre 1,2 milioni di contenuti online in lingua italiana per stilare una classifica delle 200 aziende più sostenibili sul web.

Enel perché al primo posto

Al vertice della classifica troviamo Enel con uno score di 94.68. Nel periodo in esame, il colosso dell’energia si è distinto per aver siglato numerose partnership con aziende come Pirelli, Porsche, Renault e Q8 per sostenere la mobilità elettrica e ha stretto accordi con Leonardo e Fincantieri per la sicurezza e la gestione sostenibile dell’energia. La società guidata da Francesco Starace, inoltre, ha siglato un patto con Saras per sviluppare l’idrogeno verde in Sardegna, nella raffineria di Sarroch.