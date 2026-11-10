Enel, intesa con Leonardo su energia, sicurezza delle reti e satelliti

L’AD di Enel, Flavio Cattaneo, e l’AD di Leonardo, Lorenzo Mariani, rafforzano la collaborazione per sviluppare soluzioni innovative in sinergia, migliorare la sicurezza delle infrastrutture strategiche e promuovere la sostenibilità e la competitività del sistema industriale nazionale.

Un accordo biunivoco, che prevede lo scambio di competenze e tecnologie nei rispettivi campi di azione, da un lato quello energetico e dall’altro quello delle tecnologie di sicurezza e competenze satellitari. E’ questo il succo dell’accordo siglato da Enel e Leonardo, che rafforzano una partnership strategica con la sottoscrizione di un Protocollo D’Intesa.

Una partnership che rafforza una collaborazione avviata nel 2020 e ampliata con Nuclitalia.

Il perimetro del Memorandum

Il Memorandum of Understanding individua ambiti di cooperazione tecnologica e industriale delle due società italiane. L’integrazione delle competenze di queste due realtà industriali nei rispettivi business di riferimento consentirà di esplorare nuove opportunità per lo sviluppo di soluzioni avanzate in grado di rispondere alle crescenti esigenze di flessibilità e resilienza energetica, sicurezza, efficienza e innovazione delle imprese del territorio.

Una collaborazione strategica che nasce dalla volontà di valorizzare il patrimonio di conoscenze, tecnologie e capacità industriali di due eccellenze italiane, contribuendo alla modernizzazione del tessuto produttivo e rafforzandone la competitività, la resilienza e la sostenibilità.

Obiettivo creare valore per le imprese

Il MoU rafforza l’impegno di Enel e Leonardo a favore del sistema industriale italiano per migliorare la sicurezza, l’innovazione e la sostenibilità, attraverso un modello di collaborazione tra grandi realtà nazionali volto a creare valore per le imprese, accrescere la competitività del Paese, supportandone le sfide tecnologiche e contribuendo allo sviluppo di un ecosistema industriale italiano sempre più all’avanguardia orientato verso soluzioni commerciali che coniugano la fornitura di energia e i servizi di sicurezza informatica.

Sicurezza della trasformazione digitale ed energetica

Il Protocollo d’intesa prevede, inoltre, la possibilità di collaborare nell’ambito di programmi strategici di rilevanza nazionale, favorendo l’impiego di tecnologie innovative a supporto della sicurezza e della trasformazione digitale ed energetica del Paese.

Satelliti per monitoraggio

Ulteriori aree di interesse riguardano l’utilizzo delle tecnologie satellitari per attività di analisi e monitoraggio, lo sviluppo di soluzioni di energy management, la promozione della sostenibilità industriale e della mobilità sostenibile, nonché iniziative dedicate all’autoproduzione energetica.

Si tratta, infatti, di ambiti nei quali le capacità tecnologiche di Leonardo e l’esperienza di Enel nella gestione dell’energia potranno contribuire a individuare nuove opportunità di sviluppo per il mercato delle imprese.

Il presente Protocollo D’Intesa potrà essere oggetto di successivi accordi vincolanti che le parti definiranno nel rispetto della normativa applicabile, ivi inclusa quella in materia di operazioni tra parti correlate.

Collaborazione avviata nel 2020

Una prima lettera di intenti fra le due aziende risale al dicembre 2020 sugli stessi temi di fondo: sicurezza, efficienza energetica, comunicazioni satellitari e mobilità elettrica. In quell’occasione Enel, attraverso Enel X, si era impegnata a fornire a Leonardo soluzioni per l’autoproduzione da fonti rinnovabili, il monitoraggio dei consumi e la gestione della domanda energetica nei siti industriali in Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Leonardo, dal canto suo, avrebbe messo a disposizione tecnologie per la sorveglianza e la protezione degli asset strategici di Enel, anche attraverso dati satellitari e droni.

Un ulteriore tassello della collaborazione industriale è arrivato nel 2025 con la nascita di Nuclitalia, società partecipata da Enel al 51%, Ansaldo Energia al 39% e Leonardo al 10%, per studiare le opportunità legate alle tecnologie nucleari avanzate e ai piccoli reattori modulari. Un progetto distinto dal nuovo memorandum, ma che conferma la convergenza tra le competenze dei tre gruppi su un settore considerato strategico per il futuro energetico italiano.

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