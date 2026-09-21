Il gruppo Enel ha firmato l’accordo di operatore virtuale con Fastweb+Vodafone e quindi ha lanciato un’offerta valida anche per la telefonia mobile, operativa da qualche giorno.

L’intenzione di Enel non è quella di tornare nel settore delle telecomunicazioni tout court (dove in passato è stata protagonista come controllante di Wind e azionista di Open Fiber prima di cedere la sua quota a Macquarie) ma di puntare in particolare sulle offerte bundle per fidelizzare i clienti luce e gas, e diventare dunque un unico punto di riferimento per le utenze di diversi settori.

Chi sceglie servizi energetici di luce e gas, e ha quindi già due utenze, può attivare, pagando una ‘una tantum’, l’offerta che include senza costi aggiuntivi la sim con la commodity.

Enel punta su offerte bundle tailor made

Enel (nella foto l’ad Flavio Cattaneo ndr), già nella presentazione del proprio piano strategico 2026-28, aveva sottolineato lo scorso febbraio la volontà di fidelizzare i clienti con offerte bundle e tailor made.

Estratto dal Capital Markets Day 2026 February 23rd Milan di Enel

Il vero competitor di Enel Mobile, secondo diversi commenti emersi in rete, sarà la nuova Tim a trazione Poste. L’idea di Enel è competere con la nuova Tim sul fronte delle offerte convergenti con diversi tipi di prodotti (energia, connettività, mobile, assicurazioni, servizi digitali) offerti da un unico hub.

Se in futuro Poste vorrà vendere energia ai clienti Tim, Enel a sua volta vorrà replicare vendendo Sim ai clienti energia, giocando in casa e sfruttando la base clienti energetici esistente per allargarsi al mobile, il tutto tramite la rete di Fastweb+Vodafone.

Enel Fastweb+Vodafone vs Poste-Tim, strategie speculari

Due strategie praticamente uguali, per rubare clienti al concorrente a suon di offerte e customer service.

Enel Energia ha lanciato ufficialmente Enel Mobile, nuovo operatore Full MVNO che utilizza la rete Fastweb + Vodafone con velocità fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload.

L’offerta di lancio “Enel Mobile Go”, riservata ai clienti luce&gas, prevede chiamate illimitate verso numeri nazionali, 200 SMS e 150 GB di traffico dati a 11 euro/mese, con un costo di attivazione una tantum di 10 euro.

I clienti energia che soddisfano determinati requisiti possono inoltre beneficiare di condizioni promozionali dedicate.

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