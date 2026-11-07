ENEL e IED, formazione e creatività per il futuro dell’energia

Il progetto “Innovative Design for Energy Sector” è stato premiato a SMAU, principale evento italiano dedicato all’innovazione e alle startup.

ENEL coinvolge gli studenti dello IED nella progettazione di soluzioni innovative per il settore energetico. “Innovative Design for Energy Sector” è il progetto di Open Innovation sviluppato da Enel con gli studenti del corso triennale in Product Design dell’Istituto Europeo di Design di Roma; l’iniziativa ha ricevuto il Premio Innovazione SMAU 2026.

La challenge è stata sviluppata durante l’anno accademico 2025-2026, coinvolgendo gli studenti dello IED nella ricerca di soluzioni innovative a partire dalle sfide proposte da ENEL. Attraverso il confronto con tecnici ed esperti del Gruppo, i partecipanti hanno esplorato possibili soluzioni in diversi ambiti: progettazione di prodotto e packaging, esperienza d’uso, percezione del cliente e attività immersive.

La collaborazione ha dato vita ad un percorso nuovo; un’iniziativa di Open Innovation che ha permesso a ENEL di avvicinare e far lavorare dei giovani creativi a concept concreti con approcci multidisciplinari. Il percorso di co-progettazione ha portato alla proposizione di otto progetti, valutati in base a innovazione, applicabilità e scalabilità.

Il valore della challenge non risiede soltanto nei risultati, ma anche nel metodo: coinvolgere giovani designer permette al ENEL di integrare nuove competenze e punti di vista, mettendo in relazione esigenze del business, caratteristiche tecniche e bisogni delle persone.

Il design diventa così uno strumento che va oltre l’estetica e contribuisce a trasformare la complessità tecnologica in soluzioni più funzionali, accessibili e intuitive. Un approccio che si inserisce nell’esperienza già maturata da ENEL nella riprogettazione di componenti della rete elettrica, come la cassetta stradale e la cabina secondaria, premiate da ADI – Associazione per il Disegno Industriale.

SMAU è l’appuntamento italiano dedicato all’innovazione e alle startup che mette in relazione imprese, investitori e nuove realtà imprenditoriali. Dopo le tappe internazionali del roadshow a Londra, Parigi, Stoccolma e New York, la tappa di Milano ha riunito 180 startup, 200 aziende e circa cento operatori internazionali per favorire il confronto con le imprese e le startup italiane. Il programma ha previsto inoltre Live Show, oltre 50 workshop e momenti di networking dedicati ai principali temi dell’innovazione, dalla digitalizzazione alla transizione green.

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