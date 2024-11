Enel, crescono gli utili da “rinnovabili”. Nuovi rendimenti nel 2025

Dal Rapporto finanziario di Enel, per i primi nove mesi del 2024, emerge la resilienza e l’adattabilità del Gruppo in un mercato energetico in evoluzione. La progressiva riduzione della generazione termoelettrica a favore delle rinnovabili, insieme alla crescita nelle infrastrutture di rete, posiziona Enel come leader nel settore della sostenibilità.