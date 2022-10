Enel con la Croce Rossa Italiana per il sociale

“Cri per il sociale”: progetto della Croce Rossa Italiana con Enel Cuore per sostenere i più fragili e contrastare le nuove povertà. Aperti 100 sportelli e potenziate 5 unità di strada.

Migliorare la qualità della vita delle persone maggiormente esposte alle conseguenze sanitarie e socio-economiche del periodo storico che stiamo vivendo, rispondere alle loro esigenze e sostenere le fasce più vulnerabili, come famiglie e giovani in condizioni di fragilità sociale, anziani, senza fissa dimora e quanti vivono in condizioni di estrema marginalità e povertà.

“Ringrazio Enel Cuore per il sostegno a questa iniziativa che ci consentirà di essere sempre presenti nei territori e pronti a sostenere le persone più colpite dagli effetti del Covid-19. La pandemia – ha spiegato Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana – ha ancora oggi gravi conseguenze nella vita di larghe fasce della popolazione e ha generato nuove forme di povertà davanti alle quali vogliamo farci trovare pronti. Con tutte le nostre forze, con la passione e l’impegno dei nostri Volontari che, come fatto dall’inizio di questa grave emergenza, hanno letteralmente gettato il cuore oltre l’ostacolo”.

“La missione di Enel Cuore è essere al servizio delle comunità attraverso interventi concreti in grado di rispondere ai bisogni di chi vive in condizioni di fragilità e vulnerabilità – ha dichiarato Michele Crisostomo, Presidente di Enel ed Enel Cuore – ed è proprio pensando a loro che oggi siamo lieti di annunciare il nostro sostegno a “CRI per il Sociale” l’iniziativa che, grazie al potenziamento dei presidi sul territorio, consentirà ai volontari della Croce Rossa Italiana di accogliere con ancora più forza e dedizione le esigenze delle persone che più di altre soffrono le conseguenze sanitarie del periodo post pandemico e dell’attuale contesto socio economico”.

Questo l’obiettivo di “CRI per il Sociale”, il progetto presentato oggi a Roma nella sede nazionale della Croce Rossa Italiana (CRI) da Francesco Rocca, Presidente della CRI, e Michele Crisostomo, Presidente di Enel ed Enel Cuore Onlus, che ha portato all’apertura di 100 nuovi Sportelli Sociali nelle regioni del Centro-Sud Italia e al potenziamento di 5 Unità di Strada, a Bari, Cagliari, Napoli, Palermo e Roma.

L’iniziativa, realizzata dalla Croce Rossa Italiana con il sostegno di Enel Cuore, la Onlus del Gruppo Enel, è parte integrante del programma “Il Tempo della Gentilezza” della CRI, un insieme di azioni volte a migliorare il benessere fisico e psicologico di chi ha più bisogno.

Enel Cuore è la onlus del Gruppo Enel che sostiene progetti e iniziative di forte impatto per le comunità e il territorio. Interventi realizzati in collaborazione con le organizzazioni del Terzo Settore, articolati in quattro aree: cultura ed educazione di bambini e adolescenti, inserimento lavorativo e inclusione sociale di persone con fragilità, percorsi di autonomia delle persone con disabilità, contrasto della povertà sociale e tutela della salute degli anziani. Azioni rivolte alle generazioni presenti e future attraverso progetti rivolti a persone di tutte le età, dal più piccolo al più grande e in linea con gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Onu, per un modello di sviluppo che crea valore, inclusivo ed equo. Come la nostra energia.