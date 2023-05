Enel approva il Bilancio 2022. Nominato nuovo CdA

Approvato il bilancio al 31 dicembre 2022 e deliberato un dividendo complessivo di 0,40 euro per azione (0,20 euro già versati quale acconto a gennaio 2023 e i rimanenti 0,20 euro in pagamento a titolo di saldo nel mese di luglio 2023). Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025.

Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Michele Crisostomo, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Enel S.p.A. (“Enel” o la “Società”).

È stato anzitutto approvato il bilancio civilistico di Enel al 31 dicembre 2022 e presentato il bilancio consolidato del Gruppo Enel, unitamente alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, riferiti al medesimo esercizio.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato quindi approvato un dividendo complessivo pari a 0,40 euro per azione e deliberata la distribuzione di 0,20 euro per azione quale saldo del dividendo, tenuto conto dell’acconto di 0,20 euro per azione già pagato nel mese di gennaio 2023 (cui non hanno concorso, ai sensi di legge, le 7.153.795 azioni proprie in portafoglio alla “record date”, ossia alla data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, coincidente con il 24 gennaio 2023). Tale saldo del dividendo verrà messo in pagamento – al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla “record date” di seguito indicata e al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 26 luglio 2023, previo stacco della cedola n. 38 in data 24 luglio 2023 e “record date” in data 25 luglio 2023. L’Assemblea ha poi rinnovato l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie per un massimo di 500 milioni di azioni della Società, rappresentative del 4,92% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 2 miliardi di euro, previa revoca della precedente analoga autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria del 19 maggio 2022. L’acquisto di azioni proprie è stato autorizzato per diciotto mesi a decorrere dall’odierna delibera assembleare; non è stato invece previsto alcun limite temporale per la disposizione delle azioni proprie acquistate. L’Assemblea ha inoltre definito, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, finalità, termini e condizioni dell’acquisto e della disposizione di azioni proprie, individuando in particolare le modalità di calcolo del prezzo di acquisto, nonché le modalità operative di effettuazione delle operazioni di acquisto.

L’Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione – il cui mandato scadrà in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2025 – che sarà composto da:

Le liste di provenienza e i profili professionali dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione sono reperibili sul sito internet aziendale (www.enel.com).

L’Assemblea ha confermato in 80.000 lordi annui il compenso per ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa.

L’Assemblea ha inoltre approvato il Piano di incentivazione di lungo termine per il 2023 destinato al management di Enel e/o di società da questa controllate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.

Infine, in merito alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2023 e sui compensi corrisposti nel 2022, l’Assemblea ha approvato, nel rispetto della normativa di riferimento:

con deliberazione vincolante, la prima sezione di tale Relazione, che illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale, dei Dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale con riferimento all’esercizio 2023, nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica;

con deliberazione non vincolante, la seconda sezione della medesima Relazione, contenente l’indicazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche relativi all’esercizio 2022.

________________

(1)Lista presentata dall’Azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze.

(2)Lista presentata da un raggruppamento di società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali.

(3)Ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti sia dalla legge (artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza) sia dalla Raccomandazione n. 7 del Codice italiano di Corporate Governance (edizione gennaio 2020).

(4)Componentetratto dalla lista n. 1 che è risultata essere di maggioranza, avendo ottenuto in sede di votazione il 49,108864% dei voti espressi dal capitale rappresentato in Assemblea.

(5)Componentetratto dalla lista n. 2 che è risultata essere l’unica lista di minoranza da cui sono stati tratti gli amministratori, avendo ottenuto in sede di votazione il 43,497203% dei voti espressi dal capitale rappresentato in Assemblea (rispetto al 6,944788% dei voti ottenuti dalla lista presentata da Covalis Capital LLP e Covalis (Gibraltar) Ltd.).