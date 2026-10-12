ENEA, Gianluca Calabretta è il nuovo Direttore Generale

La nomina è stata approvata all’unanimità, a conferma dell’impegno dell’Agenzia nel rafforzare la propria capacità di ricerca e la collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali.

Il Consiglio di Amministrazione dell’ENEA, riunitosi in data odierna, ha deliberato la nomina dell’ing. Gianluca Calabretta a Direttore Generale dell’Agenzia.

La nomina è stata approvata all’unanimità, a conferma dell’impegno dell’Agenzia nel rafforzare la propria capacità di ricerca e la collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali.

Gianluca Calabretta, 54 anni, laureato in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio all’Università della Calabria, è un dirigente pubblico vincitore del corso-concorso della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA); porta in dote un’esperienza manageriale di oltre venticinque anni nella gestione di programmi pubblici, progetti e servizi di innovazione tecnologica e team multidisciplinari, oltre a una formazione scientifica in modellistica ambientale, trasformazione digitale e cybersicurezza, ambiti per i quali ha svolto anche il ruolo di docente universitario a contratto.

Dal 2024 è entrato in ENEA come direttore della Direzione Transizione Digitale, Trattamento e Protezione Dati (DIGIT), con incarico di responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) e poi, ad interim, anche di dirigente dell’Organo Centrale di Sicurezza. Da luglio 2026 è Presidente di MEDENER, l’associazione internazionale che riunisce le agenzie energetiche nazionali del Mediterraneo, per promuovere efficienza energetica e fonti rinnovabili, a supporto delle politiche nazionali.

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