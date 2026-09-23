»
»
ENAC e INGV rafforzano l’intesa per la sicurezza dei voli

ENAC e INGV rafforzano l’intesa per la sicurezza dei voli

di |
ENAC e INGV rafforzano l’intesa per la sicurezza dei voli Adnkronos

(Adnkronos) – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile hanno avviato una nuova fase di confronto istituzionale per perfezionare le procedure di sicurezza del trasporto aereo in presenza di eventi vulcanici e fenomeni naturali complessi. Nel corso di un incontro di lavoro tenutosi a Roma presso la sede centrale dell’INGV, le delegazioni dei due enti hanno posto le basi per la definizione di un accordo tecnico attuativo incentrato sulla gestione e sulla dispersione delle ceneri vulcaniche, un fenomeno che richiede una forte integrazione tra la rilevazione scientifica e le decisioni operative del traffico aereo.  

La necessità di stabilire protocolli d’intervento tempestivi è stata evidenziata dalle recenti eruttività dell’Etna, la cui attività emissiva ha comportato ripetute limitazioni e interruzioni operative presso l’aeroporto di Catania per garantire la sicurezza dei voli. Alla riunione hanno preso parte per l’ENAC il Direttore Generale Alexander D’Orsogna, la Direttrice Centrale Carmela Tripaldi e il Direttore Spazio Aereo Luca Falessi, mentre per l’INGV erano presenti il Presidente Fabio Florindo, il Direttore Generale Giovanni Torre, i direttori di dipartimento e degli osservatori Etneo e Vesuviano, insieme ai referenti per i settori tecnici.  

 

 

 

 

Oltre alla gestione del rischio da cenere, il Comitato congiunto ha analizzato le implicazioni dello Space Weather sulla navigazione aerea e sui sistemi di comunicazione di bordo, oltre all’impiego dei droni nelle attività di sorveglianza e monitoraggio del territorio. Il presidente dell’INGV Fabio Florindo ha dichiarato: “La collaborazione con ENAC rappresenta un esempio molto concreto di come la ricerca scientifica possa tradursi in un servizio diretto al Paese. Nel caso delle ceneri vulcaniche questo passaggio è particolarmente evidente: la capacità dell’INGV di osservare e interpretare l’attività dei nostri vulcani deve poter dialogare in modo sempre più rapido ed efficace con chi è chiamato a garantire la sicurezza della navigazione aerea. Gli eventi che hanno interessato l’Etna e l’aeroporto di Catania ci ricordano quanto questo raccordo sia importante. L’obiettivo comune è trasformare dati scientifici sempre più avanzati in informazioni operative, tempestive e affidabili a supporto delle decisioni”.  

Il percorso avviato mira a codificare strumenti e flussi informativi condivisi in grado di ridurre i disagi per i passeggeri e innalzare la resilienza del sistema aeronautico nazionale di fronte alle emergenze geologiche e ambientali. 

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: tecnologia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche