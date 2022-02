Si tratta della borsa di studio “Tributo per Antonio Catricalà”, istituita dall’ENAC per sostenere i giovani giuristi appassionati di trasporto aereo nell’elaborazione di un progetto di ricerca sulle principali novità riguardanti il settore dell’aviazione civile.

“Un esempio, un modello di servitore dello stato al quale ispirarsi”. A un anno dalla scomparsa di Antonio Catricalà, giurista, studioso e uomo delle Istituzioni, il Presidente dell’ENAC Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale dottor Alessio Quaranta hanno voluto ricordare la sua figura

istituzionale con una cerimonia di commemorazione. Guardando anche al domani e all’insegnamento che Antonio Catricalà ha saputo lasciare: per questo l’ENAC ha istituito nel 2021 la borsa di studio “Tributo per Antonio Catricalà”, un contributo concreto a giovani giuristi appassionati di trasporto aereo, per l’elaborazione di un progetto di ricerca sulle principali novità riguardanti il settore dell’aviazione civile.

La borsa di studio è stata assegnata al dottor Giacomo Luigi Del Sette per la tesi di dottorato “La concessione nelle infrastrutture aeroportuali”, redatta sotto la guida del professor Aristide Police, ordinario di Diritto amministrativo dell’Università LUISS. La tesi riguarda l’evoluzione dell’ordinamento nazionale ed europeo in materia di concessioni aeroportuali ed un estratto, a cura dello stesso dottore di ricerca, sarà pubblicato sulla rivista “Diritto e Politica dei Trasporti”.

La tematica è stata scelta proprio perché evidenzia rilevanti spunti di riflessione sul contributo lasciato da Antonio Catricalà nei diversi ruoli ricoperti nel corso della sua vita.

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, professor Enrico Giovannini: “È importante conservare la memoria dell’impegno di un uomo delle istituzioni, che ha servito lo Stato ricoprendo diversi ruoli di grande rilievo con professionalità, spessore, garbo e lungimiranza. Apprezzo particolarmente l’iniziativa dell’ENAC, che con l’istituzione della borsa di studio a lui dedicata, ricorda ai giovani un giurista esemplare, che ha saputo trasferire nei suoi diversi incarichi motivazione e passione per il settore pubblico, indicando come punto di forza e sviluppo la collaborazione con quello privato”.

L’attività giuridica e scientifica di Antonio Catricalà è sempre stata contraddistinta, anche come Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato, da un’attenzione particolare alla regolazione dei servizi pubblici, alla tutela del consumatore e dei suoi diritti, anche del settore aereo. “Lo abbiamo tutti apprezzato nei suoi vari ruoli di servitore dello stato e di coraggioso innovatore – ha detto il Presidente ENAC Pierluigi Di Palma – quando è stato giudice amministrativo, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Viceministro. Fino alla nomina come presidente dell’Istituto Grandi Infrastrutture, giunta il 18 febbraio 2021, appena sei giorni prima della sua prematura scomparsa. Gli siamo grati e vogliamo fare tesoro dei suoi insegnamenti. La Borsa di studio ha questo significato”.

Nella prolusione il dottor Gianni Letta ha evidenziato: “La commemorazione di oggi è un ulteriore riconoscimento alle doti e alle virtù di Antonio Catricalà. Una persona così poliedrica e unica in ognuno degli aspetti della sua versatilità; mai superficiale, sempre profondo conoscitore ed esperto dei processi che studiava, ma anche un innovatore. È stato un carissimo amico per ognuno di noi. Ha attraversato tutte le istituzioni dello Stato e ha cercato anche nell’insegnamento e nel rapporto con i giovani strade nuove per lasciare un segno ai suoi studenti e alla giurisprudenza”.

Oltre ai vertici dell’ENAC, hanno partecipato la consorte dottoressa Diana Agosti Catricalà; il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, professor Enrico Giovannini; la Presidente della Commissione Trasporti della Camera, onorevole Raffaella Paita; l’Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli; il dottor Gianni Letta che è intervenuto con una prolusione; il Presidente ART, dottor Nicola Zaccheo; il Vice Avvocato Generale dello Stato, Ettore Figliolia; il Capo Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia dello Stato Maggiore Aeronautica, generale di Brigata Luca Baione; per il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili il Capo di Gabinetto dottor Alberto Stancanelli, il Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione dottor Mauro Bonaretti, il Direttore generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari dottor Costantino Fiorillo; il Capo legislativo Ministero dell’Economia e delle Finanze, dottor Gerardo Mastrandrea; l’ordinario di Diritto Amministrativo dell’Università degli Studi Roma Tre, professoressa avvocato Maria Alessandra Sandulli; l’Amministratore Delegato ENAV, ingegnere Paolo Simioni; il Presidente Aeroporti di Roma, professore Claudio De Vincenti; l’Amministratore Delegato Aeroporti di Roma, ing. Marco Troncone; l’Amministratore unico AMA pro tempore, professore avvocato Angelo Piazza; il Presidente Assaeroporti, dottor Carlo Borgomeo; il Direttore Generale Assaeroporti, dottoressa Valentina Menin; il Direttore Generale Aeroporti 2030, avvocato Valentina Lener; l’Amministratore Delegato SAVE, dottoressa Monica Scarpa.