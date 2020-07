Emotet, il banking trojan è tornato. Come proteggersi

Il trojan bancario Emotet, apparso in natura per la prima volta nel 2014, si è nel tempo evoluto fino a diventare un vero e proprio framework criminale multi funzione.

Dopo una pausa di ben cinque mesi Emotet torna a far parlare di sè con una nuova e massiccia campagna malspam rilevata venerdì 17 luglio scorso e che sta interessando vari paesi nel mondo tra cui l’Italia.

Il trojan bancario Emotet, apparso in natura per la prima volta nel 2014, si è nel tempo evoluto fino a diventare un vero e proprio framework criminale multi funzione. Prima della sua temporanea scomparsa, presentandosi in diverse forme ha rappresentato di sicuro una delle principale minacce nel 2018, nel 2019 e nei primi mesi del 2020 in pieno inizio era COVID-19.

La campagna in atto

Come segnalato anche dai ricercatori di Malwarebytes, le botnet Emotet hanno iniziato a veicolare malspam, utilizzando le consuete tecniche utilizzate già in passato. Nella fattispecie sono stati rilevati campioni e-mail, anche recapitati come risposte in contesti di comunicazioni già esistenti, contenenti allegati o link URL che fanno riferimento a file Microsoft Office malevoli.

In ogni caso il documento scaricato contiene una macro, con codice altamente offuscato, che una volta abilitata, recupera via Powershell (tramite Windows Management Instrumentation, WMI) il file binario Emotet dal primo server remoto disponibile ed identificato tra quelli presenti in un elenco di siti Web compromessi.

Il payload, una volta eseguito, dopo aver inviato una conferma al relativo server di comando e controllo, può attendere anche diversi giorni prima di intraprendere ulteriori azioni o installare altre forme di malware (come il trojan Trickbot e il ransomware Ryuk) sul computer della malcapitata vittima.

Come proteggersi

Poiché, come noto, uno dei moduli Emotet consente al trojan di rubare anche credenziali e-mail e quindi di diffondersi mediante messaggi infetti provenienti da utenti presenti tra i nostri contatti, per evitare di diventare noi stessi un ulteriore vettore di propagazione, è importante pensare di proteggere anche ogni nostro account, utilizzando password diverse per ogni profilo, attivando se possibile sia meccanismi di autenticazione a due fattori che l’invio di messaggi di alerting in caso di accessi anomali.

In ogni caso risultano anche utili allo scopo le raccomandazioni di protezione che solitamente si suggeriscono per contrastare il phishing:

prestare sempre la massima cautela quando si ricevono e-mail di provenienza sospetta o da mittenti sconosciuti;

evitare di aprire allegati e di abilitare l’esecuzione di macro Microsoft Office, anche se apparentemente legittime.

Di seguito gli IoC relativi alla campagna in corso e pubblicati dai ricercatori Mawarebytes.

