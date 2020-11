eMobility, il circuito di Vallelunga diventa il primo Smart Racing d’Italia

Il circuito di Vallelunga diventerà il primo Hub dell’eMobility e Smart Racing Circuit d’Italia grazie all’aiuto di Enel X.

Si è rinnovata infatti, la partnership tra la business line globale del Gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali e l’autodromo, per sviluppare e testare le tecnologie di ricarica delle auto elettriche e per il motorsport.

Il circuito di Vallelunga

Il circuito di Vallelunga, grazie alla lunghezza della pista, consente di poter ricaricare e scaricare in sicurezza e in modo efficace i veicoli elettrici rivelandosi per Enel X il luogo ideale per effettuare i test di compatibilità delle auto con tutte le infrastrutture di ricarica esistenti e in via di sviluppo.

A Vallelunga infatti saranno provati più di 20 modelli di auto elettriche ogni anno e l’Enel X Lab gestirà anche i test di impatto elettrico sulla rete (power quality), preservandone la stabilità.

“La conferma della partnership con Vallelunga rafforza un binomio che in questi anni ha consentito a Enel X di diventare un punto di riferimento nel settore del motorsport e di promuovere la diffusione della mobilità elettrica nel Paese – dichiara Alberto Piglia, responsabile e-mobility di Enel X. “Il circuito di Vallelunga rappresenta, per la lunga storia e il know-how del team di professionisti che ci lavorano, un polo strategico per lo sviluppo delle tecnologie di ricarica; per questo motivo siamo convinti che nei prossimi anni potrà dare ulteriore impulso alla crescita e alla diffusione della mobilità elettrica nelle competizioni sportive e nell’utilizzo quotidiano dei veicoli elettrici”.

“Innanzitutto la nostra gratitudine per la fiducia riposta. Siamo lieti di poter continuare la collaborazione con Enel X e di mettere a disposizione i nostri impianti per l’importante attività di sviluppo dei progetti in ambito del motorsport e della mobilità elettrica – dichiara Carlo Alessi, presidente ACI Vallelunga S.p.A. “Grazie alla tecnologia di cui Enel X ha dotato i nostri impianti, l’Autodromo è considerato ormai una struttura all’avanguardia in Europa per le attività di ricerca e sviluppo e di testing, presentazione e lancio di veicoli elettrici.”

Cosa farà Enel X

Enel X installerà all’interno dei Box dell’autodromo di Vallelunga caricatori ad alta potenza (fino a 120 kW) che permetteranno di ricaricare 7 veicoli contemporaneamente. Si tratta di high charger all’avanguardia che contribuiranno a rendere Vallelunga il primo Smart Racing Circuit d’Italia. Inoltre nelle aree dell’Autodromo, Centro Guida Sicura e Centro Congressi di Vallelunga, e quelle di pista e Centro Guida Sicura di Lainate, vicino Milano, sempre gestiti da ACI Vallelunga, sono già disponibili oltre 25 infrastrutture di ricarica di diverse tipologie per i dipendenti e visitatori del circuito che hanno un veicolo elettrico e tre di queste, poste all’ingresso degli autodromi, sono aperte al pubblico.

Inoltre all’interno del Centro di guida sicura di Vallelunga verrà realizzato l’X-Room, uno spazio dedicato alla mobilità elettrica di Enel X che potrà essere utilizzato come sala meeting e dove sarà possibile ripercorrere, grazie al racconto e alla riproduzione di tutte le infrastrutture di ricarica sviluppate dall’azienda i miglioramenti tecnologici degli ultimi 20 anni. Enel X è partner dei Centri Guida Sicura e proprio in questi organizza attività di training per veicoli elettrici.