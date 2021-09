eMobility: Enel X elettrifica i punti vendita di Leroy Merlin in Italia

Una nuova spinta per la diffusione della mobilità sostenibile in Italia grazie alla rinnovata partnership tra Enel X e Leroy Merlin, l’azienda multispecialista leader della grande distribuzione nel miglioramento della casa. L’obiettivo delle due aziende è di elettrificare almeno ulteriori 10 punti vendita di Leroy Merlin con le tecnologie di ricarica fast e ultrafast di Enel X, un nuovo tassello che si inserisce nella sinergia avviata nel 2019 che ha portato all’installazione di circa 20 Infrastrutture di ricarica della business line globale di Enel in 10 punti vendita Leroy Merlin nel Paese.

“La partnership con Leroy Merlin conferma l’importanza per Enel X di collaborare con le più importanti aziende del Paese che condividono la visione della mobilità a zero emissioni” ha dichiarato Augusto Raggi, Responsabile di Enel X Italia “Interverremo elettrificando i punti vendita del Cliente con soluzioni di ricarica fast e ultrafast che garantiranno a chi guida un veicolo elettrico tempi rapidi per fare il pieno di energia in modo facile e sicuro. Si tratta di un servizio essenziale per assicurare una customer experience che faccia capire alle persone quanto sia vincente la scelta di passare dalla mobilità tradizionale a quella elettrica”.

“Siamo stati tra le prime aziende della GDO in Italia a credere nella mobilità sostenibile e siamo oggi orgogliosi di portare la nostra partnership con Enel X su un livello di efficienza e performance ancora più elevato. Con una presenza capillare sul territorio grazie ai nostri 50 punti vendita, possiamo offrire un servizio innovativo a tutti i cittadini, contribuendo in modo concreto alla diffusione dell’elettrico in Italia” hadichiarato Mauro Carchidio, Direttore Immobiliare e Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin Italia.

Le infrastrutture di ricarica che installerà Enel X saranno le JuicePump, stazioni fast da 50 kW e le JuicePump Ultra, stazioni ultrafast con una potenza fino a 300 kW che consentiranno ai veicoli elettrici un’esperienza di ricarica veloce e sicura. Dei nuovi punti vendita di Leroy Merlin interessati dall’accordo, che si aggiungono ai 10 negozi già elettrificati con le JuicePole e JuicePump, almeno due disporranno dei caricatori ultrafast.

L’accordo prevede inoltre la possibilità di implementare future collaborazioni e l’installazione di nuove tecnologie di ricarica come il JuiceMedia che integra la ricarica dei veicoli elettrici al passaggio di messaggi multimediali. Il completamento del progetto è previsto entro il 2022 con la copertura del servizio estesa a tutti i negozi Leroy Merlin in Italia interessati dal progetto.

Tutte le stazioni saranno interoperabili e monitorate con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota (“Electric Mobility Management”) e in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile. L’interoperabilità è particolarmente importante per i possessori di un veicolo elettrico perché permette di effettuare la ricarica indipendentemente dalla società di vendita con la quale è stato stipulato il contratto.

Enel X, che si occuperà anche della manutenzione delle infrastrutture, metterà a disposizione dei clienti che utilizzeranno le stazioni di ricarica installate nei negozi di Leroy Merlin anche l’App Enel X JuicePass, l’innovativa soluzione digitale che consente di ricaricare il veicolo utilizzando semplicemente l’App o la card associata. Grazie a questa partnership, Leroy Merlin Italia si configura come una delle prime catene del segmento casa in Italia ad essere dotata di punti di ricarica pubblica, affermando il proprio impegno per l’innovazione e il ruolo di pioniere nella grande distribuzione verso le tematiche legate all’ambiente e alla sostenibilità.