EmiliaRomagna WiFi supera i 9mila punti di accesso

I motori propulsivi di questa crescita sono stati i bandi di diffusione WiFi, che stanno ormai raggiungendo il termine della loro progettualità. Resta attiva la progettazione e attivazione gratuita della diffusione del WiFi in luoghi raggiunti dalla Rete Lepida.

Anche quest’anno i numeri della diffusione del WiFi sono cresciuti, raggiungendo la cifra di 9.295 Access Point (AP) sul territorio, mentre la continuità della rete “EmiliaRomagnaWiFiwifiprivacy.it” si è stabilizzata su livelli di disponibilità superiori al 99,5% del tempo.

I motori propulsivi di questa crescita sono stati i bandi di diffusione WiFi, che stanno ormai raggiungendo il termine della loro progettualità. L’accoglienza a loro rivolta è stata straordinaria: oltre 1.800 AP messi a disposizione della comunità regionale.

WiFi4EU e italia.wifi.it

Rispetto a un’azione che si conclude, due nuove opportunità si concretizzano, nuove non tanto dal punto di vista “anagrafico”, quanto dal punto di vista del consolidamento delle condizioni di intervento che sono state concordate: WiFi4EU e italia.wifi.it.

Relativamente a entrambe, sono state completate le definizioni delle modalità di intervento e di erogazione dei contributi per l’attivazione dei punti di accesso WiFi da distribuire sul territorio, finanziati da queste due iniziative.

In entrambi i casi, a fronte di un impegnativo confronto con gli Enti finanziatori, è stato sancito un modello di intervento, relativo alle convenzioni da siglare per lo sviluppo dei progetti, che riconosce la grande realtà tecnologica rappresentata dal WiFi regionale.

La Rete Lepida

I nuovi AP irradieranno anche il SSID regionale e saranno integrati nella rete regionale. In particolare, per WiFi4EU, le condizioni di intervento consentono il finanziamento di AP diffusi in ambito di progetti di coinvestimento tra gli Enti regionali e Lepida.

Sarà invece rivolto a una visione di WiFi dedicata all’attrattività del territorio il finanziamento di wifi.italia.it.

Questo quadro evoluto attenua l’attenzione di Lepida per il supporto alle iniziative che possano alleviare lo stato di disagio dovuto alla pandemia: mentre sono all’analisi altri tipi di interventi, resta attiva la progettazione e attivazione gratuita della diffusione del WiFi in luoghi raggiunti dalla Rete Lepida per offrire hotspot ad essa direttamente collegati, garantendo la presenza di connettività ad altre prestazioni.