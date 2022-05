Il 19 e 20 maggio prossimi, Ravenna ha ospitato la Giornata Europea del Mare – European Maritime Day, evento co-organizzato dalla Commissione europea insieme al Comune di Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili.

La conferenza internazionale EMD è l’evento annuale, di due giorni durante il quale la comunità marittima europea si incontra per creare reti, discutere e delineare un’azione congiunta sugli affari marittimi e sull’economia blu sostenibile.

Il tema scelto per l’edizione 2022 è “Reaserch, Energy, Sustainability”. Il Programma della manifestazione, a cura della Commissione europea, avrà al centro temi e obiettivi già priorità chiave dell’agenda CE/UE quali il cambiamento climatico, le energie rinnovabili, l’inquinamento e la salvaguardia del mare, la finanza sostenibile, l’occupazione e la crescita nelle aree costiere.

L’evento si terrà al Pala de Andrè di Ravenna, una struttura polifunzionale in grado di ospitare oltre 3.000 persone. Grazie alle infrastrutture di Lepida presenti nel territorio comunale, alla fibra ottica comunale già presente presso l’arena e alla collaborazione con Infratel, sarà possibile effettuare un’installazione WiFi permanente, di cui potranno beneficiare tutti coloro che accederanno al palazzetto per ogni tipo di evento.

In virtù del potenziamento della rete Lepida sul lungomare, per sostenere il progetto di WiFi costiero, sarà possibile fornire inizialmente una connettività pari a 10Gbps, ma in grado di scalare facilmente in caso di necessità.

Infratel Italia fornirà i circa 40 AP necessari a garantire la copertura ottimale delle tribune, delle sale interne alla struttura oltre che della grande piazza antistante il palazzetto. Sarà possibile, in virtù della copertura interna all’arena e delle capacità della rete, immaginare applicazioni a supporto dei diversi eventi che si terranno (concerti, workshop, competizioni sportive, meeting, ecc.) per migliorare l’esperienza degli spettatori e garantire servizi aggiuntivi ai partecipanti agli eventi.