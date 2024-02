Emilia-Romagna, manifestazione di interesse per la realizzazione di quattro Agende Digitali Locali

L’Agenda Digitale della Regione Emilia-Romagna e Lepida hanno avviato una nuova ricognizione tra i Comuni e le Unioni di Comuni del territorio regionale per la realizzazione di quattro Agende Digitali Locali (ADL).

L’Agenda Digitale Locale rappresenta uno strumento politico-programmatico volto a guidare il territorio verso una completa transizione digitale.

Attraverso questo strumento gli Enti locali dell’Emilia-Romagna delineano la loro strategia e i progetti operativi volti a promuovere l’innovazione digitale e tecnologica all’interno del proprio contesto territoriale.

La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Lepida, supporterà le realtà selezionate per il biennio 2024-2025 nella progettazione delle loro Agende Digitali Locali e nella realizzazione di due progetti per migliorare il grado di digitalizzazione dell’Ente, che verranno scelti con il supporto delle analisi e dei dati che emergono dal cruscotto DESIER.

Nella pagina dedicata sono disponibili tutte le informazioni sulle modalità di adesione alla manifestazione di interesse, che scadrà alle ore 18.00 del 29.02.2024.