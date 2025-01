Emilia-Romagna, gli aggiornamenti sull’attuazione delle misure del PNRR

Il 2024 si conclude con significativi progressi nelle misure del PNRR. Il Roadshow Emilia-Romagna ha completato il percorso, raccogliendo richieste per incontri più frequenti nel 2025. L’Accademia dei Comuni Digitali, con oltre 3.000 partecipanti, si prepara a introdurre nuovi moduli formativi per il prossimo anno.

Le proroghe per le scadenze delle misure 1.4.5 e 1.4.3, fissate al 31 gennaio 2025, garantiranno maggiore flessibilità agli Enti locali nell’adozione di PagoPA e della Piattaforma Notifiche Digitali.

Sul fronte tecnologico, si è lavorato per standardizzare il BIM, cruciale per i lavori pubblici; per quanto concerne l’IaaS, il DTD ha chiarito le responsabilità operative dei singoli Comuni nella gestione dei dati, includendo la definizione di partizioni specifiche nelle infrastrutture per garantire conformità e sicurezza.

Sul fronte SaaS, sono stati forniti chiarimenti sul ruolo degli intermediari e sulla qualificazione dei servizi, assicurando che i livelli di servizio siano rispettati e che le problematiche legate all’integrazione vengano affrontate in modo strutturato.

Venerdì 20 dicembre si è tenuto l’ultimo incontro del 2024 e il primo incontro del 2025 è già programmato per il 10 gennaio.

Si ricorda che gli incontri di norma si tengono ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20, da remoto, collegandosi all’indirizzo all’indirizzo incontripnrr.lepida.it; eventuali modifiche agli orari verranno comunicate con opportuno anticipo.

