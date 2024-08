Emilia-Romagna, gli aggiornamenti sui bandi Pnrr

Tra la fine di giugno e inizio luglio sono stati pubblicati sul sito di PA digitale 2026 alcuni bandi PNRR di forte interesse per i Comuni e la Regione, e in particolare: un bando relativo all’Avviso Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma pagoPA” Comuni giugno 2024, con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro e scadenza fissata in data 30.11.2024; un secondo e terzo avviso relativi invece alla Misura 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)” rispettivamente per i Comuni o Associazioni di Comuni e per le Regioni, pubblicati entrambi in data 10.07.2024 e con scadenza fissata in data 25.09.2024, con una dotazione finanziaria rispettivamente pari a 17,6 milioni di euro e 14,4 milioni di euro.

Su queste ultime due misure è stato indetto un incontro specifico tra Lepida, ANCI, Regione Emilia-Romagna, Comuni/Unioni ed esperti del PNRR, che ha visto una partecipazione di oltre 180 persone, per poter approfondire alcune tematiche che sono emerse a valle della pubblicazione del bando e che hanno generato un interessante confronto a cui sicuramente seguiranno altri incontri di approfondimento.

Si segnala inoltre che relativamente alla Misura 1.2, Lepida ha concluso le attività sui report di ripartizione delle risorse per le Unioni, i report sono già stati inviati ai Comuni delle Unioni che sono pronti all’asseverazione.

